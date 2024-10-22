Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Cüneyd'in Yaktığı Kitabın Sırrı Ne?

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Vahit'in Lokman'a saldırarak bir kitabı sorduğunu görmüştük. Bunun üzerine Lokman kitabı yaktığını söylemiş, o sırada içeri giren Cüneyd de 'O yakmadıysa ben yakacağım' diyerek kitabı yakmıştı. Peki bu kitabı bu kadar önemli yapan şey ne?

Kaynak: Oda TV/Sina Koloğlu