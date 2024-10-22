Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Cüneyd'in Yaktığı Kitabın Sırrı Ne?
Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Cüneyd'in Yaktığı Kitabın Sırrı Ne?
Kaynak: https://www.odatv.com/yasam/kizil-gon...
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Vahit'in Lokman'a saldırarak bir kitabı sorduğunu görmüştük. Bunun üzerine Lokman kitabı yaktığını söylemiş, o sırada içeri giren Cüneyd de 'O yakmadıysa ben yakacağım' diyerek kitabı yakmıştı. Peki bu kitabı bu kadar önemli yapan şey ne?
Kaynak: Oda TV/Sina Koloğlu
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Kızıl Goncalar'ın son bölümünün final sahnesinde yine efsane bir an yaşandı. Vahit'in Lokman'ın yakasına yapışmasına sebep olan bir kitap gündem oldu.
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Vahit Efendi'nin yerini sorduğu kitap için Lokman "Yaktım" demiş, o sırada içeri giren Cüneyd de "O yakmadıysa ben yakacağım" diyerek kitabı ateşe vermişti.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
Bunun üzerine deliye dönen Vahit de merakları iyice artırmıştı. Oda TV'den ünlü gazeteci Sina Koloğlu, kitabın gizemiyle ilgili önemli iddialarda bulundu.
İddiaya göre bu kitabı okuyan ve şifrelerini çözen kişi cemaati arkasında toplayacak bilgilere sahip olacak. Hatta edindiği bilgilerle 'evliya' olacağı da iddialar arasında.
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Bir başka iddiaya göre de bu kitap Ledün İlmi’ni anlatıyor. "Allah katından melek veya peygamber aracılığı olmadan Allah'ın dilediği kuluna verdiği ilim" olarak bilinen bu durum olayların arkasındaki sırları ve gayb bilgilerini bilme yeteneği olarak betimleniyor.
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