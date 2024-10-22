"Yoğun Bakımda Çiğ Köfte Partisi!": Hastane Çalışanından Yenidoğan Çetesi ile İlgili Canlı Yayında Yeni İddia
"Yoğun Bakımda Çiğ Köfte Partisi!": Hastane Çalışanından Yenidoğan Çetesi ile İlgili Canlı Yayında Yeni İddia
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına Yenidoğan Çetesi'nin örgütlendiği bir hastanede çalışan kadın görevli ifade verdi. Canlı yayında şok iddialarla ardı arkası kesilmeyen iğrençliklere yenileri eklendi.
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Anlaşmalı özel hastanelerde para için bebeklerin canına kıyan ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturması tüm hızıyla devam ederken Didem Arslan Yılmaz canlı yayına mağdur aileleri davet etti.
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O sırada yayına bağlanan bir tanık çetenin örgütlendiği hastanelerden birinde çalıştığını belirterek şok eden açıklamalarda bulundu.
Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmişti.
İddiaya göre çete yalnızca bununla kalmamış yoğun bakımda yatan diğer hastaların da hayatını riske atmıştı.
Mağdurlar canlı yayında hastanede yatan hastalarla dalga geçildiğini, bayılan hastaya müdahale edilmediğini söylediler.
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İnsanların canıyla alay eden bu kişilerle ilgili hastane çalışanı kadın ise yoğun bakımda çiğ köfte partisi verdiklerini, hatta sigara içip eğlendiklerini söyledi.
Hastaların yattığı yerde alem yapan bu kişiler iddialara göre bebek, yaşlı ya da engelli demeden herkese bu zulmü tekrar etti.
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