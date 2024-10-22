Esra Ezmeci'ye Gelen İtiraf Bildiklerimizi Unutturdu: "Kaynanam Bana Jartiyer Aldı..."
Esra Ezmeci'ye Gelen İtiraf Bildiklerimizi Unutturdu: "Kaynanam Bana Jartiyer Aldı..."
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından açıkça paylaştığı cinsel içerikli itiraf ile herkesi şoke etti. Bir kadın takipçisi Ezmeci'ye 'Kaynanam bana jartiyer alıyor.' diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları ve itirafları yanıtlıyor. Ezmeci'nin son zamanlarda videolu yanıtlarla sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirtmekte fayda var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce, "Çok acayip sorular var, evet, çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor, özellikle cinsellikle ilgili" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çeken Ezmeci'nin karşılaştığı bir soru, takipçilerini hayrete düşürdü: "Kayınvalidem kocamla birlikteliğimi soruyor, bana jartiyerler ve kelepçeler alıyor. Bu doğru mu?"
Esra Ezmeci, bu soruya şu yanıtı verdi: "Özel hayat adı üzerinde özel hayat. Cinsellikle ilgili konuların, eşler arasında özel kalması çok önemli. Kayınvalide ve kayınpeder gibi aile bireylerine cinsel hayat hakkında bilgi verilmemesi gerektiğini düşünüyorum."
Bunun üzerine ünlü psikolog, "Mahremiyetin bu derece sorgulanması, aranızdaki sınırları da bozar. Bunların özel kalması gerektiğini söyleyebilirsiniz" şeklinde bir tavsiye de bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın