Haftalardır Yayında Müge Anlı'yı Kandırmaya Çalışan Adam Alkol Alıp Kendine Zarar Verdi!
Haftalardır Yayında Müge Anlı'yı Kandırmaya Çalışan Adam Alkol Alıp Kendine Zarar Verdi!
Haftalardır Müge Anlı'ya oğlunu aramak için katılan Hacer'in eşi Seyfi geçtiğimiz hafta oğlunun yaşadığından şüphelenen Müge Anlı'ya 'Ben aslında oğlumla görüşüyorum. Size yalan söyledim. Pazartesi günü getireceğim.' demişti. Ancak intihara kalkışan adam hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurdu. Eşi Seyfi Birbir de yayına katılarak oğlunu fuara bıraktığını söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu itirafa gelene kadar Seyfi Bey, çelişkili açıklamaları ile hedef şaşırtmaya çabaladı. Son yayında ise Müge Anlı'ya yalan söylediğini açıklamıştı.
2 haftadır konuklarını ağırlayan ve Seyfi Bey'in açıklamalarını dinleyen Müge Anlı bu itiraf karşısında şoke oldu. Seyfi, "Oğlumla ben 15 yıldır görüşüyorum. Size yalan söyledim. Pazartesi günü getireceğim." demişti.
Müge Anlı, Seyfi Bey'in açıklamalarına hiç inanmadığını söyledi ve çocuğun başına bir şey geldiğinden endişelendiğini belirtmişti.
Öyle de oldu. Seyfi Birbir, bugünkü yayına çocuğunu getiremedi. Otelde alkol alıp intihara kalkıştı. Müge Anlı hastaneye kaldırılan adamın ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın