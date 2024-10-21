Haftalardır Yayında Müge Anlı'yı Kandırmaya Çalışan Adam Alkol Alıp Kendine Zarar Verdi!

Haftalardır Müge Anlı'ya oğlunu aramak için katılan Hacer'in eşi Seyfi geçtiğimiz hafta oğlunun yaşadığından şüphelenen Müge Anlı'ya 'Ben aslında oğlumla görüşüyorum. Size yalan söyledim. Pazartesi günü getireceğim.' demişti. Ancak intihara kalkışan adam hastaneye kaldırıldı.