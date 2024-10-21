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Sitem Bile Etmedi: MasterChef Türkiye'den Elenen Nevzat'tan İlk Paylaşım Geldi!

Sitem Bile Etmedi: MasterChef Türkiye'den Elenen Nevzat'tan İlk Paylaşım Geldi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 10:13

MasrerChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar arasında sempatikliği ile dikkat çeken Nevzat elendi. Vedasının ardından sosyal medyadan ilk paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Zübeyde olmuştu. Zübeyde'nin elenmesinin ardından yarışmada Nigar'ın kocasının Hakan'ı tehdit ettiği iddiaları gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Zübeyde olmuştu. Zübeyde'nin elenmesinin ardından yarışmada Nigar'ın kocasının Hakan'ı tehdit ettiği iddiaları gündeme geldi.

Dün akşam ise yarışmadan Akın'la son ikiye kalan Nevzat başarısız olarak elendi.

Dün akşam ise yarışmadan Akın'la son ikiye kalan Nevzat başarısız olarak elendi.

Yarışmada ilk günden bu yana sempatikliği ile dikkat çeken Nevzat Gürol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sitemsiz veda etti.

Yarışmada ilk günden bu yana sempatikliği ile dikkat çeken Nevzat Gürol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sitemsiz veda etti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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