Çağlar Ertuğrul Yeni Dizisi için Vincin Ucunda Havada Tepetaklak Durdu!
Çağlar Ertuğrul Yeni Dizisi için Vincin Ucunda Havada Tepetaklak Durdu!
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ile yeniden partner olduğu yeni dizi Kalpazan için havada tepetaklak durdu. Çekimlerde bir sahne için vinç getirildi. Arabanın içindeki Ertuğrul, heyecanlı dakikalar yaşattı.
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Show TV'de Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan "Kalpazan" dizisinin çekimleri devam ediyor.
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Dizinin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, canlandırdığı karakter için oldukça tehlikeli ve heyecan verici bir sahne çekti.
Uyumları ile dikkat çeken Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'u yeniden buluşturan dizide oyuncu rol gereği aksiyonun dibine vurdu.
İstanbul'daki bir hurdalıkta çekilen sahnede Ertuğrul, bir vincin ucunda, bir otomobilin içinde havada asılı kalarak tepetaklak durdu.
Sahne için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otomobilin içine, Ertuğrul'un güvenliğini sağlamak için özel bir ekip tarafından demir konstrüksiyon bir kafes düzeneği yerleştirildi. Ertuğrul, bu demir kafese özel güvenlik kemerleriyle bağlandı ve daha sonra vinç yardımıyla yukarı çekildi.
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Çekimlerin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için ambulans ve sağlık ekipleri sette hazır bulunuyordu. Tepetaklak olan otomobilin içinde bulunan Çağlar Ertuğrul, bu deneyimi ilk kez yaşadığını ve sahnenin ekranda gösterilmesini dört gözle beklediğini belirtti.
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