Arka Sokaklar'da Narin Cinayetinin Canlandırılması Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Ülkenin gündemi epey karışıkken yüreğimizi yakan bir olay da Diyarbakır'da yaşanmıştı. 8 yaşındaki Narin canice katledilip dere kenarına atılmıştı. Arka Sokaklar'da Narin'e ithafen bir bölüm çekildi. Narin cinayetinin birebir canlandırıldığı dizi sosyal medyada beğeni topladı.