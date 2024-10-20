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Arka Sokaklar'da Narin Cinayetinin Canlandırılması Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Arka Sokaklar'da Narin Cinayetinin Canlandırılması Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Arka Sokaklar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 13:09

Ülkenin gündemi epey karışıkken yüreğimizi yakan bir olay da Diyarbakır'da yaşanmıştı. 8 yaşındaki Narin canice katledilip dere kenarına atılmıştı. Arka Sokaklar'da Narin'e ithafen bir bölüm çekildi. Narin cinayetinin birebir canlandırıldığı dizi sosyal medyada beğeni topladı.

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Yenidoğan çetesi skandalı, sur cinayetleri, Sıla bebek ve Narin... Son günlerde milletçe uyuyup uyanıp gözyaşı döktüğümüz olaylar bitmek bilmiyor.

Yenidoğan çetesi skandalı, sur cinayetleri, Sıla bebek ve Narin... Son günlerde milletçe uyuyup uyanıp gözyaşı döktüğümüz olaylar bitmek bilmiyor.

Yaşananların acısı henüz tazeyken kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile ilgili dizilere de tepkiler yükselmişti.

Yaşananların acısı henüz tazeyken kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile ilgili dizilere de tepkiler yükselmişti.

Dizilerde kadına ve çocuğa şiddeti izlemek istemeyen kamuoyu bu kez Narin cinayeti canlandırması ile Arka Sokaklar'ı takdir etti.

Dizilerde kadına ve çocuğa şiddeti izlemek istemeyen kamuoyu bu kez Narin cinayeti canlandırması ile Arka Sokaklar'ı takdir etti.

9. sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar, toplumsal olaylara ışık tuttuğu için seyircinin ilgisini cezbetmeyi başardı.

9. sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar, toplumsal olaylara ışık tuttuğu için seyircinin ilgisini cezbetmeyi başardı.

Arka Sokaklar'ın son bölümü 8 yaşında katledilen Narin'e ithaf edildi. Narin’e ithaf edilen özel bölümde “Yasin” isimli bir çocuk, tıpkı Narin gibi ortadan kayboldu.

Arka Sokaklar'ın son bölümü 8 yaşında katledilen Narin'e ithaf edildi. Narin’e ithaf edilen özel bölümde “Yasin” isimli bir çocuk, tıpkı Narin gibi ortadan kayboldu.
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Dizide Yasin, Narin ile aynı acı sonu paylaşırken final sahnesine Rıza Baba’nın “Yasin’i de yavaş yavaş unutacağız. Leyla gibi, Narin gibi, Gülistan gibi... Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar unutacağız.” sözleri damga vurdu.

Dizide Yasin, Narin ile aynı acı sonu paylaşırken final sahnesine Rıza Baba’nın “Yasin’i de yavaş yavaş unutacağız. Leyla gibi, Narin gibi, Gülistan gibi... Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar unutacağız.” sözleri damga vurdu.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar...

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Siz Arka Sokaklar'ın bu bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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