Arka Sokaklar'da Narin Cinayetinin Canlandırılması Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!
Arka Sokaklar'da Narin Cinayetinin Canlandırılması Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!
Ülkenin gündemi epey karışıkken yüreğimizi yakan bir olay da Diyarbakır'da yaşanmıştı. 8 yaşındaki Narin canice katledilip dere kenarına atılmıştı. Arka Sokaklar'da Narin'e ithafen bir bölüm çekildi. Narin cinayetinin birebir canlandırıldığı dizi sosyal medyada beğeni topladı.
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Yenidoğan çetesi skandalı, sur cinayetleri, Sıla bebek ve Narin... Son günlerde milletçe uyuyup uyanıp gözyaşı döktüğümüz olaylar bitmek bilmiyor.
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Yaşananların acısı henüz tazeyken kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile ilgili dizilere de tepkiler yükselmişti.
Dizilerde kadına ve çocuğa şiddeti izlemek istemeyen kamuoyu bu kez Narin cinayeti canlandırması ile Arka Sokaklar'ı takdir etti.
9. sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar, toplumsal olaylara ışık tuttuğu için seyircinin ilgisini cezbetmeyi başardı.
Arka Sokaklar'ın son bölümü 8 yaşında katledilen Narin'e ithaf edildi. Narin’e ithaf edilen özel bölümde “Yasin” isimli bir çocuk, tıpkı Narin gibi ortadan kayboldu.
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Dizide Yasin, Narin ile aynı acı sonu paylaşırken final sahnesine Rıza Baba’nın “Yasin’i de yavaş yavaş unutacağız. Leyla gibi, Narin gibi, Gülistan gibi... Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar unutacağız.” sözleri damga vurdu.
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