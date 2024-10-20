Kim Milyoner Olmak İster’e Damgasını Vurdu: Yarışmacı Ödülünü Gazze'ye Bağışladı!
Kim Milyoner Olmak İster’e Damgasını Vurdu: Yarışmacı Ödülünü Gazze'ye Bağışladı!
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı Rahime Danışmaz, kazanacağı ödülü Gazze’deki yardıma muhtaç insanlara bağışlamak istediğini söyledi. İşte geceye damgasını vuran o anlar...
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümü, dikkat çeti.
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Yarışmaya katılan 31 yaşındaki sosyoloji mezunu Rahime Danışmaz, kazanacağı ödülü Gazze'ye bağışlama niyetinde olduğunu belirtti. Bu duyuru, sosyal medyada büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.
Programın başında konuşma yapan Danışmaz, Gazze'ye yönelik saldırılara ve oradaki insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
"Gazze'ye yaklaşık 80 bin bomba atıldı. Ayakta bina kalmayınca bu sefer çadırları bombalamaya başladılar. Yaklaşık 1 senedir bununla muhatap oluyoruz, Gazze'deki insanları izliyoruz. Oradaki ve şu anda zulüm altında nerede bir insan varsa, gerek dualarımızla gerek yardımlarımızla onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasipse buradan eğer bir miktar para kazanabileceksem bunu Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Danışmaz'a sorulan soru ise "Hangisi maydanozgillerden değildir?" oldu. Yanıt seçenekleri A. Maydanoz ve dereotu, B. Kimyon ve kereviz, C. Kişniş ve anason, D. Nane ve kekik şeklindeydi.
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Soruyu yanıtlamakta zorlanan Danışmaz, yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevap D. Nane ve kekik olarak açıklandı.
200 bin TL'lik soruda yarışmadan çekilerek 100 bin TL ödül almaya hak kazanan Danışmaz'ın, bu parayı Gazze'ye bağışlama kararı, büyük bir takdirle karşılandı.
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