Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Ekranlara Geri Dönüyor!
Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Ekranlara Geri Dönüyor!
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli'den müjdeli haber geldi. Yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu ziyaretinden bir fotoğraf paylaşarak Tanyeli'nin yakında ekranlara döneceğini duyurdu.
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Ünlü dansçı Tanyeli, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyor. Bu zorlu süreçte onun yanında olan ve desteklerini esirgemeyen isimlerden biri de Emel Müftüoğlu.
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Müftüoğlu, yakın dostu Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verirken, aynı zamanda onun yeni bir televizyon programına başlayacağının müjdesini de verdi.
Emel Müftüoğlu, Tanyeli'yi hastanede ziyaret ettiği bir gün, beraber çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu paylaşımların yanı sıra, Tanyeli'nin yakın zamanda yeni bir televizyon programına başlayacağını ve konuk listesinin oldukça renkli olduğunu belirtti.
Müftüoğlu'nun ifadelerine göre, Tanyeli'nin başlayacağı program, izleyicileri tarafından merakla beklenen birçok ünlü ismi ağırlayacak. Ayrıca programın içeriği de oldukça zengin ve eğlenceli olacak.
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