Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum'da 'Bekaret Kontrolü Sahnesi' ile İlgili Nasıl Linçlendiğini Anlattı!

Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel yayına katılan oyuncu Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde çekmek istemediği 'bekaret kontrolü sahnesi' ile ilgili o dönem nasıl linçlendiğini anlattı.