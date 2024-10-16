Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum'da 'Bekaret Kontrolü Sahnesi' ile İlgili Nasıl Linçlendiğini Anlattı!
Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum'da 'Bekaret Kontrolü Sahnesi' ile İlgili Nasıl Linçlendiğini Anlattı!
Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel yayına katılan oyuncu Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde çekmek istemediği 'bekaret kontrolü sahnesi' ile ilgili o dönem nasıl linçlendiğini anlattı.
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, 6284 Özel Yayını izleyiciyle buluştu. Programa damga vuran bir olay da Hazal Kaya'nın açıklaması oldu.
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Hazal Kaya başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde çekmek istemediği 'bekaret kontrolü sahnesi' nedeniyle nasıl linçlendiğini anlattı.
"Benim 'kıymete binmemin nedeni' bir kadın rol arkadaşımdı." diyen Kaya, "Aylarca magazinde paramparça edildim." diye söze girdi.
"Bekaret sahnesini oynamak istemedi." diye konuşan rol arkadaşı için "Benim aslında çok da akıllı bir kadın olmadığımı vurguladı. Feriha gibi karakterlerin gerçek hayatta ne yaşadığını ekrana taşımanın mantıklı olacağını düşünüyordu." dedi.
"Dizi bittikten sonra beni aşağılamak için anlattığı bu hikayenin öyle olduğunu ben bile unuttum. Bu sahne bir kızın bedenine yapılan büyük bir şiddeti anlatıyordu ama devamında karakter sevgilisinin yanına gidiyordu. Ya bu travmayı doğru şekilde aktaracaktık ya da hiç çekmeyecektik." diye konuştu.
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