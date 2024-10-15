MAM 6284 Özel Bölüm'de Söz Alan Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Oğuzhan Uğur'dan Ders Niteliğinde Cevap!
MAM 6284 Özel Bölüm'de Söz Alan Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Oğuzhan Uğur'dan Ders Niteliğinde Cevap!
Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'nın zamansız çıkışı damga vurdu. Programın sunucusu Oğuzhan Uğur ders niteliğindeki cevabını esirgemedi.
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, 6284 Özel Yayını'yla izleyiciyle buluştu.
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Yalnızca programın tanıtımında yer alan Cemile'nin hikayesi bile yürekleri sızlatmaya yeterken, 4 saatlik programda konuşulanlar ve sorular hem tüyler ürpertti hem de ülkemizde kadın olmanın zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Ancak programın açılışında hiç de beklenmedik bir durum yaşandı. Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler, "Size bir eleştirim var" sözüyle mikrofonu eline aldı.
6284 sayılı Kanun'a karşı olan ve erkeklerin hakkını savunan tek sivil toplum kuruluşunun kendileri olduğunu söyleyen İnceler, iki hafta önce bakanlığın önünde eylem yaptıklarını dile getirdi.
Kendisinin de konuklar gibi Oğuzhan Uğur'un yanında "mağdur" olarak oturması gerektiğini söyleyen Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'na Oğuzhan Uğur'dan ders niteliğinde cevap geldi.
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"Erkeklerin mağdurluk seviyesi yüzde kaçtır bilemem ama kadınların ve çocukların öldürülme seviyesi maalesef onun çok üzerinde şu anda." diyen Oğuzhan Uğur'un sözlerinden sonra salonda alkış koptu.
Ünlü isimlerin hayrete düştüğünün görülmesinin ardından diğer sorulara geçildi.
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