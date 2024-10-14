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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'de 84 Yaşındaki Haline 6 Saatte Hazırlanıyormuş!

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'de 84 Yaşındaki Haline 6 Saatte Hazırlanıyormuş!

Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 00:57

Cem Yılmaz'ın yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi Erşan Kuneri 2'de yaşlılık haline hazırlanma videosu yayınlandı. Yılmaz, makyajın tam 6 saat sürdüğünü açıkladı!

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Ne yaparsa yapsın beğenilmeyi başaran Cem Yılmaz, ilk sezonuyla çok konuşulan Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla da aynı başarıyı yakalamayı başardı.

Ne yaparsa yapsın beğenilmeyi başaran Cem Yılmaz, ilk sezonuyla çok konuşulan Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla da aynı başarıyı yakalamayı başardı.

Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Yılmaz, karakterin başarılı makyajıyla da epey ilgi çekmişti.

Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Yılmaz, karakterin başarılı makyajıyla da epey ilgi çekmişti.

Netflix Cem Yılmaz'ın o karaktere nasıl hazırlandığına dair bir video yayınladı!

Bunun üzerine Cem Yılmaz da bu makyajın tam 6 saat sürdüğünü açıkladı!

Bunun üzerine Cem Yılmaz da bu makyajın tam 6 saat sürdüğünü açıkladı!
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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