Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'de 84 Yaşındaki Haline 6 Saatte Hazırlanıyormuş!
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'de 84 Yaşındaki Haline 6 Saatte Hazırlanıyormuş!
Cem Yılmaz'ın yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi Erşan Kuneri 2'de yaşlılık haline hazırlanma videosu yayınlandı. Yılmaz, makyajın tam 6 saat sürdüğünü açıkladı!
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Ne yaparsa yapsın beğenilmeyi başaran Cem Yılmaz, ilk sezonuyla çok konuşulan Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla da aynı başarıyı yakalamayı başardı.
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Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Yılmaz, karakterin başarılı makyajıyla da epey ilgi çekmişti.
Netflix Cem Yılmaz'ın o karaktere nasıl hazırlandığına dair bir video yayınladı!
Bunun üzerine Cem Yılmaz da bu makyajın tam 6 saat sürdüğünü açıkladı!
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