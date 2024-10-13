Veliaht Göründü! Cem Yılmaz Netflix Dizisi Erşan Kuneri 2'de Oğlu Kemal'le Birlikte Rol Aldı!
Veliaht Göründü! Cem Yılmaz Netflix Dizisi Erşan Kuneri 2'de Oğlu Kemal'le Birlikte Rol Aldı!
Cem Yılmaz'ın beğenilen dizisi Erşan Kuneri, ikinci sezonuyla Netflix'te izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizide Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in de rol aldığı ortaya çıktı.
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İlk sezonu 2022'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Cem Yılmaz dizisi Erşan Kuneri, ikinci sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı.
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Sekiz bölümden oluşan yeni sezonda izleyiciyi bir de sürpriz bekliyordu. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, ilk kez bir yapımında oğlu Kemal'le birlikte rol aldı!
Üstelik G.O.R.A. sevenlere duygusal bir anı bırakıp halıcı Arif'in oğlu olarak!
Sahneyi sizler için şöyle bırakalım. Ne dersiniz, Cem Yılmaz'ın yerini alır mı Kemal?
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