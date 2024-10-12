Galada Eşini Yalnız Bıraktı: Sarp Bozkurt’un Galata Filmindeki Cesur Sahneleri Evlilikte Kriz Çıkardı
Galada Eşini Yalnız Bıraktı: Sarp Bozkurt’un Galata Filmindeki Cesur Sahneleri Evlilikte Kriz Çıkardı
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/amp/sarp-...
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi de gösterildi. Filme Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri damga vurdu. Bu sahnelere kızdığı iddia edilen Sarp Bozkurt’un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti.
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Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi, bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterildi.
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Bu sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırırken, Bozkurt’un evliliğinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı.
Snob Magazin’de yer alan habere göre; Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti.
Gösterime eşi olmadan yalnız katılan Sarp Bozkurt ise yaptığı açıklamalarda “Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun” dedi.
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