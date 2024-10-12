Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Galada Eşini Yalnız Bıraktı: Sarp Bozkurt’un Galata Filmindeki Cesur Sahneleri Evlilikte Kriz Çıkardı

Galada Eşini Yalnız Bıraktı: Sarp Bozkurt’un Galata Filmindeki Cesur Sahneleri Evlilikte Kriz Çıkardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.10.2024 - 19:25

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi de gösterildi. Filme Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri damga vurdu. Bu sahnelere kızdığı iddia edilen Sarp Bozkurt’un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti. 

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/amp/sarp-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi, bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterildi.

Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi, bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterildi.

Bu sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırırken, Bozkurt’un evliliğinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı.

Bu sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırırken, Bozkurt’un evliliğinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti.

Gösterime eşi olmadan yalnız katılan Sarp Bozkurt ise yaptığı açıklamalarda “Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun” dedi.

Gösterime eşi olmadan yalnız katılan Sarp Bozkurt ise yaptığı açıklamalarda “Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ruzgar cenk

Özgürlük olayını bir tık abartmadik değil kadın mahremiyeti kalmadı