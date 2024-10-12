Galada Eşini Yalnız Bıraktı: Sarp Bozkurt’un Galata Filmindeki Cesur Sahneleri Evlilikte Kriz Çıkardı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi de gösterildi. Filme Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri damga vurdu. Bu sahnelere kızdığı iddia edilen Sarp Bozkurt’un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti.