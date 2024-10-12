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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Kadın Cinayetleri Sorusu Karşısında Takındıkları Tavır Çok Eleştirildi!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Kadın Cinayetleri Sorusu Karşısında Takındıkları Tavır Çok Eleştirildi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 12:10

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in kadın cinayetleri hakkında yaptıkları 'Söyleyecek çok şey var ama...' açıklaması eleştiri yağmuruna tutuldu!

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4 Ekim tarihinde katil Semih Çelik iki kadını canice katletmiş, 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

4 Ekim tarihinde katil Semih Çelik iki kadını canice katletmiş, 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

Yaşanan katliamdan sonra ülkemizin dört bir yanında kadınlar, tüm kadınlar adına bir araya gelip artık korkmadan yaşamak istediklerini dile getirirken, yaşanan katliama birçok ünlü isimden de tepki gelmişti.

Yaşanan katliamdan sonra ülkemizin dört bir yanında kadınlar, tüm kadınlar adına bir araya gelip artık korkmadan yaşamak istediklerini dile getirirken, yaşanan katliama birçok ünlü isimden de tepki gelmişti.

Muhabirlerin kadın cinayetleri hakkındaki sorularına cevap veren isimlerden biri de Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oldu.

Muhabirlerin kadın cinayetleri hakkındaki sorularına cevap veren isimlerden biri de Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oldu.

İkilinin gülümsemesi ve mimikleri göze batarken Fahriye Evcen'in "Söyleyecek çok şey var ama..." açıklaması da eleştiri yağmuruna tutuldu.

İkilinin gülümsemesi ve mimikleri göze batarken Fahriye Evcen'in "Söyleyecek çok şey var ama..." açıklaması da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gelin önce ikilinin açıklamalarına bakalım 👇🏻

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