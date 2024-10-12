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Vicdanınız Nerede Sizin? Ünlü İsimlerin Gebze Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde Yaşanan Katliama Tepkileri!

Vicdanınız Nerede Sizin? Ünlü İsimlerin Gebze Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde Yaşanan Katliama Tepkileri!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 09:53

Dün Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 30 köpek ve 13 kedinin zehirlendikten sonra çöp poşetlerine konularak çöpe atılması kan dondurmuştu. Ünlü isimlerden yaşanan bu katliama tepkiler gecikmedi!

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Dün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen 30 köpek ve 13 kedinin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar kan dondurmuştu.

Dün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen 30 köpek ve 13 kedinin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar kan dondurmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden de tepki geldi! Gelin, ünlü isimlerin tepkilerine birlikte bakalım!

Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden de tepki geldi! Gelin, ünlü isimlerin tepkilerine birlikte bakalım!

Özge Özpirinçci 👇🏻

Özge Özpirinçci 👇🏻

Cemal Can Canseven 👇🏻

Cemal Can Canseven 👇🏻

Danla Bilic 👇🏻

Danla Bilic 👇🏻
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Kerimcan Durmaz👇🏻

Kerimcan Durmaz👇🏻

Hadise 👇🏻

Hadise 👇🏻

Hande Erçel 👇🏻

Hande Erçel 👇🏻

Çağla Şıkel 👇🏻

Çağla Şıkel 👇🏻

Tarkan 👇🏻

Tarkan 👇🏻
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Kerem Bursin 👇🏻

Kerem Bursin 👇🏻

Demet Akalın 👇🏻

Demet Akalın 👇🏻

Burcu Özberk 👇🏻

Burcu Özberk 👇🏻

Melis Sezen 👇🏻

Melis Sezen 👇🏻

Pelin Akil 👇🏻

Pelin Akil 👇🏻

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