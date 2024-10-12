Vicdanınız Nerede Sizin? Ünlü İsimlerin Gebze Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde Yaşanan Katliama Tepkileri!
Vicdanınız Nerede Sizin? Ünlü İsimlerin Gebze Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde Yaşanan Katliama Tepkileri!
Dün Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 30 köpek ve 13 kedinin zehirlendikten sonra çöp poşetlerine konularak çöpe atılması kan dondurmuştu. Ünlü isimlerden yaşanan bu katliama tepkiler gecikmedi!
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Dün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen 30 köpek ve 13 kedinin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar kan dondurmuştu.
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Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden de tepki geldi! Gelin, ünlü isimlerin tepkilerine birlikte bakalım!
Özge Özpirinçci 👇🏻
Cemal Can Canseven 👇🏻
Danla Bilic 👇🏻
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Kerimcan Durmaz👇🏻
Hadise 👇🏻
Hande Erçel 👇🏻
Çağla Şıkel 👇🏻
Tarkan 👇🏻
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Kerem Bursin 👇🏻
Demet Akalın 👇🏻
Burcu Özberk 👇🏻
Melis Sezen 👇🏻
Pelin Akil 👇🏻
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