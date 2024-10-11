Gizem Bitti, İşler Ciddileşti: Şeyma Subaşı Brezilyalı Sevgilisiyle El Ele Pozunu Paylaşarak Aşkını İlan Etti!
Gizem Bitti, İşler Ciddileşti: Şeyma Subaşı Brezilyalı Sevgilisiyle El Ele Pozunu Paylaşarak Aşkını İlan Etti!
Gizemli bir beyefendiyle yaptığı paylaşımdan beri merak konusu olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yatak paylaşımından sonra bu kez yeni sevgilisiyle el ele paylaşım yaparak aşkını ilan etti!
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Hayatımıza Acun Ilıcalı ile birlikte giren ve boşanmanın ardından da paylaşımları ve özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ünlü influencer, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın evliliğinden kısa bir süre sonra gizemli bir beyefendiyle paylaşım yaparak "Havada aşk kokusu var" dedirtmişti.
Subaşı'nın daha sonra yaptığı paylaşımlardan gizemli beyefendinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıkmış, ikilinin bir an olsun ayrılmadığı da gözlerden kaçmamıştı.
Biz tam olarak ikilinin yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığından emin olamazken Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı yatak paylaşımı "Aşk bacayı sarmış" dedirtmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise Şeyma Subaşı sevgilisiyle eğlendiği anları art arda paylaştıktan sonra ilk el ele pozunu da serisine ekleyerek ilişkisini resmen ilan etti!
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İşte yeni çiftimizden ilk el ele paylaşım 👇🏻
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