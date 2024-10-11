Nazan Öncel'in Kadın Cinayetleri Yorumu Hislerimize Tercüman Oldu: "Kadınları Koruma Yasası Acilen Çıkarılsın"
Nazan Öncel'in Kadın Cinayetleri Yorumu Hislerimize Tercüman Oldu: "Kadınları Koruma Yasası Acilen Çıkarılsın"
Ülkemizde yaşanan cinayetlere tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Nazan Öncel oldu. Öncel'in 'Kadın ve çocukları koruma yasası bir an önce çıkarılsın' notunu düştüğü paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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1990-2000'li yılların efsane isimlerinden biri olan ve hafızalarımıza 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' gibi şarkılar ile kazınan Nazan Öncel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ülkemizde iki genç kadının canice katledilmesine tepki gösterdi.
Sözlerine "İster çarşaf giyerim, istersem etek. Namus benim kafamda, başka yerde arama. Mercimek kadar beyninle suları bulandırma. Etek boyuyla kodlama beni!" cümleleriyle başlayan Öncel, hislerimize de tercüman oldu.
İşte Nazan Öncel'in paylaşımı 👇🏻
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