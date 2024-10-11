Beren Saat'ten Anlam Dolu 'Dünya Kız Çocukları Günü' Kutlaması: "Kız Çocukları Eşit ve Güvende Olduğunda..."
Beren Saat'ten Anlam Dolu 'Dünya Kız Çocukları Günü' Kutlaması: "Kız Çocukları Eşit ve Güvende Olduğunda..."
Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı!
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Hafızalarımıza Bihter Ziyagil olarak kazınan Beren Saat, gerek oyunculuğu gerek özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Ünlü oyuncu Beren Saat son Olarak 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi ile karşımıza çıkmış ve gözlerimizin pasını silmişti hatırlarsanız.
Toplumsal konularda her zaman fikrini ayan beyan belirtmeyi tercih eden Saat, bu kez de Instagram hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi.
Saat, dans ettiği paylaşımına düştüğü not ile son günlerde ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylara da dokundurdu!
Saat, paylaşımına "Kız çocukları eşit, güvende ve mutlu olduğunda; yaratıcı enerjileriyle bize liderlik edebilir, hayatımızı renklendirebilir, geleceğimize dair umudumuzu arttırabilirler. Tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" notunu düştü.
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İşte Beren Saat'in paylaşımı
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