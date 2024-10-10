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Gündem Hakkında Sessiz Kalmayı Tercih Edenlerin Aksine Çatır Çatır Konuşan Murat Övüç Takdir Topladı!

Gündem Hakkında Sessiz Kalmayı Tercih Edenlerin Aksine Çatır Çatır Konuşan Murat Övüç Takdir Topladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 19:12

Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü isimlerin aksine çatır çatır konuşan Murat Övüç, sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.

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Abartılı kostümleri ve makyajları, sivri dili ve açıklamalarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Övüç'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Abartılı kostümleri ve makyajları, sivri dili ve açıklamalarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Övüç'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son olarak takılarının imitasyon olduğunu iddia ederek Bülent Ersoy'a sataşıp daha sonra da geri vites yapmasıyla gündeme gelen Övüç, gündem hakkındaki yorumlarını paylaşmayı da es geçmedi!

Son olarak takılarının imitasyon olduğunu iddia ederek Bülent Ersoy'a sataşıp daha sonra da geri vites yapmasıyla gündeme gelen Övüç, gündem hakkındaki yorumlarını paylaşmayı da es geçmedi!

Ülkemizde son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan kadın cinayetleri hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü isimlerin aksine fikirlerini özgürce dile getiren Murat Övüç'ün konuşması ise sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

Ülkemizde son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan kadın cinayetleri hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü isimlerin aksine fikirlerini özgürce dile getiren Murat Övüç'ün konuşması ise sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

Gelin önce Övüç'ün konuşmasına bakalım 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atalım👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atalım👇🏻
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