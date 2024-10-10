Katıldığı Programda 13 Yaşında Evlendiğini Anlatan Perihan Savaş Özel Hayatına Dair Samimi İtiraflarda Bulundu
Katıldığı Programda 13 Yaşında Evlendiğini Anlatan Perihan Savaş Özel Hayatına Dair Samimi İtiraflarda Bulundu
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Birçok başarılı projede yer alan ve ülkemizin sevilen sanatçılarından biri olan Perihan Savaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündem olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programının konuğu oldu.
13 yaşında anne baskısından kaçmak için kuzeniyle evlendiğini anlatan Savaş'ın özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunduğu anlar ise izleyenleri şaşırttı.
Tiyatro sahnesiyle 5 yaşında tanıştığını ve o andan itibaren annesinin sert tavırları nedeniyle zor dönemler atlattığını anlatan Savaş, yine annesinin baskılarından kurtulmak için 13 yaşında kuzeniyle evlenmeyi kabul ettiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
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