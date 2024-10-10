Katıldığı Programda 13 Yaşında Evlendiğini Anlatan Perihan Savaş Özel Hayatına Dair Samimi İtiraflarda Bulundu

'Amcamlar Karadenizli oldukları için... Ziya, askeri okuldan çıkmak için uğraşıyordu, evlenirse askeri okuldan atıyorlardı, o da atılmaya çalışıyordu, beni istemeye geldiler amcamlar. Amcamlar da oyuncu olmamdan korkuyorlar... İsteme olayı olunca, annemin baskısından kurtulmak için istedim, mahkemeye çıktığımızda 'evet' dedim. Ayrı ayrı evlerde kaldık Allah'tan, birlikte olmadık. Bana 'tiyatrodan ayrılacaksın' deyince de zaten evlilik de kafamda bitti.'