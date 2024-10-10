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Katıldığı Programda 13 Yaşında Evlendiğini Anlatan Perihan Savaş Özel Hayatına Dair Samimi İtiraflarda Bulundu

Katıldığı Programda 13 Yaşında Evlendiğini Anlatan Perihan Savaş Özel Hayatına Dair Samimi İtiraflarda Bulundu

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 16:05

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, konuk olduğu Empati programında özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. 13 yaşında anne baskısından kaçmak için evlendiğini anlatan Savaş'ın hikayesi şaşırttı.

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Birçok başarılı projede yer alan ve ülkemizin sevilen sanatçılarından biri olan Perihan Savaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Birçok başarılı projede yer alan ve ülkemizin sevilen sanatçılarından biri olan Perihan Savaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündem olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programının konuğu oldu.

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündem olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programının konuğu oldu.

13 yaşında anne baskısından kaçmak için kuzeniyle evlendiğini anlatan Savaş'ın özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunduğu anlar ise izleyenleri şaşırttı.

13 yaşında anne baskısından kaçmak için kuzeniyle evlendiğini anlatan Savaş'ın özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunduğu anlar ise izleyenleri şaşırttı.

Tiyatro sahnesiyle 5 yaşında tanıştığını ve o andan itibaren annesinin sert tavırları nedeniyle zor dönemler atlattığını anlatan Savaş, yine annesinin baskılarından kurtulmak için 13 yaşında kuzeniyle evlenmeyi kabul ettiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Tiyatro sahnesiyle 5 yaşında tanıştığını ve o andan itibaren annesinin sert tavırları nedeniyle zor dönemler atlattığını anlatan Savaş, yine annesinin baskılarından kurtulmak için 13 yaşında kuzeniyle evlenmeyi kabul ettiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

'Amcamlar Karadenizli oldukları için... Ziya, askeri okuldan çıkmak için uğraşıyordu, evlenirse askeri okuldan atıyorlardı, o da atılmaya çalışıyordu, beni istemeye geldiler amcamlar. Amcamlar da oyuncu olmamdan korkuyorlar... İsteme olayı olunca, annemin baskısından kurtulmak için istedim, mahkemeye çıktığımızda 'evet' dedim. Ayrı ayrı evlerde kaldık Allah'tan, birlikte olmadık. Bana 'tiyatrodan ayrılacaksın' deyince de zaten evlilik de kafamda bitti.'

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