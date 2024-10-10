Uzun Bir Aradan Sonra İlişkilerine Kaldıkları Yerden Devam Eden Wanda Nara ve Icardi'den İlk Aile Pozu Geldi!
Uzun Bir Aradan Sonra İlişkilerine Kaldıkları Yerden Devam Eden Wanda Nara ve Icardi'den İlk Aile Pozu Geldi!
Boşanma kararları ile magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Wanda Nara ve Icardi, geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmiş ve barışma sinyallerini vermişlerdi. Ünlü çiftten ilk aile pozu ise geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacakları iddia edilmiş Nara, yaptığı açıklamalar ile ayrılığı resmen doğrulamıştı.
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Ünlü çiftimiz son olarak eylül ayında birlikte görülmüş, ülkesine giden Icardi'nin Wanda Nara ile buluşması taraftarların tepkisini çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde son lig karşılaşmasının ardından yeniden ülkesine giden Icardi'nin geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım barışmayı resmen duyurmasının yanı sıra yine eleştirilerin odağı oldu!
Ünlü çiftten ilk aile pozu ise geçtiğimiz saatlerde geldi! Yani artık 'onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine' diyebilir miyiz? Yorumlarda buluşalım!
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