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Temizlik Programlarıyla Tanınan Kadir Ezildi'nin 12 Yıl Önceki Halini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Temizlik Programlarıyla Tanınan Kadir Ezildi'nin 12 Yıl Önceki Halini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 18:44

Temizlik programları ile tanınan ve şimdilerde görkemli nişan hazırlıkları ile gündemden düşmeyen Kadir Ezildi'nin 12 yıl önceki halini görünce çok şaşıracaksınız!

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'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, sempatik tavırları ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, sempatik tavırları ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü sunucu şimdilerde nişanlısı Gamze Türkmen ve her anını paylaştığı nişan organizasyonları ile gündemde.

Ünlü sunucu şimdilerde nişanlısı Gamze Türkmen ve her anını paylaştığı nişan organizasyonları ile gündemde.

Ancak ünlü fenomen sadece nişan organizasyonlarını değil hayatının birçok anını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor biliyorsunuz ki!

Ancak ünlü fenomen sadece nişan organizasyonlarını değil hayatının birçok anını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor biliyorsunuz ki!

Kadir Ezildi bu sefer de 12 yıl önceki çocukluk halini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini güldürdü!

Kadir Ezildi bu sefer de 12 yıl önceki çocukluk halini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini güldürdü!

Paylaşımına "Tiyatro desen var" notunu düştü 👇🏻

Paylaşımına "Tiyatro desen var" notunu düştü 👇🏻
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İşte o anlar 👇🏻

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