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Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'ya Gelen Çirkin Yorum Vicdansızlığın Başka Bir Boyutunu Gözler Önüne Serdi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'ya Gelen Çirkin Yorum Vicdansızlığın Başka Bir Boyutunu Gözler Önüne Serdi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 17:50

Ülkemizde 2 genç kadının canice katledilmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi pozları yeniden gündeme gelmiş, tepki çekmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya gelen çirkin yorum ise vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne serdi.

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4 Ekim tarihinde Semih Çelik'in 19 yaşında iki genç kadını canice katletmesi tüm ülkeyi derinden etkilemiş, yaşanan kan dondurucu olay karşısında tepkiler çığ gibi büyümüştü.

4 Ekim tarihinde Semih Çelik'in 19 yaşında iki genç kadını canice katletmesi tüm ülkeyi derinden etkilemiş, yaşanan kan dondurucu olay karşısında tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Semih Çelik cinayetinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda bir sergi için verdiği pozlar da yeniden gündeme gelmiş ve ünlü oyuncu yeniden çok eleştirilmişti.

Semih Çelik cinayetinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda bir sergi için verdiği pozlar da yeniden gündeme gelmiş ve ünlü oyuncu yeniden çok eleştirilmişti.

Kaygılaroğlu yeniden tepki görmesinin ardından Nevşin Mengü'ye konuşarak "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum" açıklamalarında bulunsa da tepkiler günden güne büyümüştü.

Kaygılaroğlu yeniden tepki görmesinin ardından Nevşin Mengü'ye konuşarak "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum" açıklamalarında bulunsa da tepkiler günden güne büyümüştü.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram kullanıcısının Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya yaptığı çirkin yorum ise vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne sererek görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram kullanıcısının Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya yaptığı çirkin yorum ise vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne sererek görenleri hayrete düşürdü.

İşte Kaygılaroğlu'nun paylaşımına gelen o yorum 👇🏻

İşte Kaygılaroğlu'nun paylaşımına gelen o yorum 👇🏻
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Vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne seren o yoruma diğer sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Sosyal medya kullanıcısının yorumuna gelen tepkilere de bakalım 👇🏻

Vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne seren o yoruma diğer sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Sosyal medya kullanıcısının yorumuna gelen tepkilere de bakalım 👇🏻
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