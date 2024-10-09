Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'ya Gelen Çirkin Yorum Vicdansızlığın Başka Bir Boyutunu Gözler Önüne Serdi!
Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'ya Gelen Çirkin Yorum Vicdansızlığın Başka Bir Boyutunu Gözler Önüne Serdi!
Ülkemizde 2 genç kadının canice katledilmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi pozları yeniden gündeme gelmiş, tepki çekmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya gelen çirkin yorum ise vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne serdi.
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4 Ekim tarihinde Semih Çelik'in 19 yaşında iki genç kadını canice katletmesi tüm ülkeyi derinden etkilemiş, yaşanan kan dondurucu olay karşısında tepkiler çığ gibi büyümüştü.
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Semih Çelik cinayetinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda bir sergi için verdiği pozlar da yeniden gündeme gelmiş ve ünlü oyuncu yeniden çok eleştirilmişti.
Kaygılaroğlu yeniden tepki görmesinin ardından Nevşin Mengü'ye konuşarak "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum" açıklamalarında bulunsa da tepkiler günden güne büyümüştü.
Geçtiğimiz günlerde bir Instagram kullanıcısının Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada'ya yaptığı çirkin yorum ise vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne sererek görenleri hayrete düşürdü.
İşte Kaygılaroğlu'nun paylaşımına gelen o yorum 👇🏻
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Vicdansızlığın başka bir boyutunu gözler önüne seren o yoruma diğer sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Sosyal medya kullanıcısının yorumuna gelen tepkilere de bakalım 👇🏻
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