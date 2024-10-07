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"Akıl Tutulması Yaşadım": Uraz Kaygılaroğlu, Tepki Çeken Sergiyle İlgili İlk Kez Nevşin Mengü'ye Konuştu!

"Akıl Tutulması Yaşadım": Uraz Kaygılaroğlu, Tepki Çeken Sergiyle İlgili İlk Kez Nevşin Mengü'ye Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 01:20

Geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlarla tepki çeken, Semih Çelik cinayetlerinin ardından da tüm gözlerin çevrildiği Uraz Kaygılaroğlu, konuyla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.

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Katil Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katlederek hayattan koparması ve ardından da kendisinin intihar etmesi ülkenin gündemini derinden sarstı ve büyük bir yasa sürükledi.

Katil Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katlederek hayattan koparması ve ardından da kendisinin intihar etmesi ülkenin gündemini derinden sarstı ve büyük bir yasa sürükledi.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri, tacizi ve yaşatılan zulüm ile korku da bir kez daha iliklerimize kadar hissettirildi. Birçok ünlünün sesini çıkararak tepki gösterdiği korkunç olayda, iki kelam etmesi en çok beklenen ünlülerden biri de Uraz Kaygılaroğlu'ydu.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri, tacizi ve yaşatılan zulüm ile korku da bir kez daha iliklerimize kadar hissettirildi. Birçok ünlünün sesini çıkararak tepki gösterdiği korkunç olayda, iki kelam etmesi en çok beklenen ünlülerden biri de Uraz Kaygılaroğlu'ydu.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Kaygılaroğlu geçtiğimiz nisan ayında o dönem kız arkadaşı olan Sayna Soleimanpour ilk kişisel sergisi için oldukça tepki çeken pozlar vermişti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Kaygılaroğlu geçtiğimiz nisan ayında o dönem kız arkadaşı olan Sayna Soleimanpour ilk kişisel sergisi için oldukça tepki çeken pozlar vermişti.

Semih Çelik cinayetlerinin ardından, Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kafasını tutuğu pozlar yeniden gündeme oturdu.

Semih Çelik cinayetlerinin ardından, Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kafasını tutuğu pozlar yeniden gündeme oturdu.

Kaçıranlar için o dönem gelen tepkilerden bu içeriğimizde 👇

Tepkilerin ardından Uraz Kaygılaroğlu'ndan gelen özürden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Günlerdir gündemin tam da göbeğinde olduğunun farkında olan Uraz Kaygılaroğlu, yorumlarını kapatmasına rağmen eski gönderilerine tepki yağmaya devam ediyordu.

Günlerdir gündemin tam da göbeğinde olduğunun farkında olan Uraz Kaygılaroğlu, yorumlarını kapatmasına rağmen eski gönderilerine tepki yağmaya devam ediyordu.
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Sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, "sergi" için verdiği pozlarla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.

Sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, "sergi" için verdiği pozlarla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.

"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" ifadelerini kullanan Uraz Kaygılaroğlu, sözlerine;

"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" ifadelerini kullanan Uraz Kaygılaroğlu, sözlerine;

'Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. 

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı. Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar. Toplum olarak yaşadığımız bu cinnet anlarını bir yere yönlendirirken nereye yönlendirdiğime bir bakalım ' diyerek devam etti.

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