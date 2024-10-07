"Akıl Tutulması Yaşadım": Uraz Kaygılaroğlu, Tepki Çeken Sergiyle İlgili İlk Kez Nevşin Mengü'ye Konuştu!
"Akıl Tutulması Yaşadım": Uraz Kaygılaroğlu, Tepki Çeken Sergiyle İlgili İlk Kez Nevşin Mengü'ye Konuştu!
Geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlarla tepki çeken, Semih Çelik cinayetlerinin ardından da tüm gözlerin çevrildiği Uraz Kaygılaroğlu, konuyla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.
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Katil Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katlederek hayattan koparması ve ardından da kendisinin intihar etmesi ülkenin gündemini derinden sarstı ve büyük bir yasa sürükledi.
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Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri, tacizi ve yaşatılan zulüm ile korku da bir kez daha iliklerimize kadar hissettirildi. Birçok ünlünün sesini çıkararak tepki gösterdiği korkunç olayda, iki kelam etmesi en çok beklenen ünlülerden biri de Uraz Kaygılaroğlu'ydu.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Kaygılaroğlu geçtiğimiz nisan ayında o dönem kız arkadaşı olan Sayna Soleimanpour ilk kişisel sergisi için oldukça tepki çeken pozlar vermişti.
Semih Çelik cinayetlerinin ardından, Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kafasını tutuğu pozlar yeniden gündeme oturdu.
Günlerdir gündemin tam da göbeğinde olduğunun farkında olan Uraz Kaygılaroğlu, yorumlarını kapatmasına rağmen eski gönderilerine tepki yağmaya devam ediyordu.
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Sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, "sergi" için verdiği pozlarla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.
"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" ifadelerini kullanan Uraz Kaygılaroğlu, sözlerine;
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