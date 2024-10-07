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Başarı EXXEN'le mi Geldi? Hasan Can Kaya, Melis İşiten'in Acun Ilıcalı Sorusunu Fena Tiye Aldı!

Başarı EXXEN'le mi Geldi? Hasan Can Kaya, Melis İşiten'in Acun Ilıcalı Sorusunu Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 00:34

Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı sorusunu fena tiye aldı.

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Konuşanlar'la önce YouTube'da inanılmaz bir izlenme ve başarı yakalayan Hasan Can Kaya, bir süre sonra Konuşanlar'ı EXXEN'e taşımaya karar vermişti hatırlarsanız.

Konuşanlar'la önce YouTube'da inanılmaz bir izlenme ve başarı yakalayan Hasan Can Kaya, bir süre sonra Konuşanlar'ı EXXEN'e taşımaya karar vermişti hatırlarsanız.

Acun Ilıcalı'yla el sıkışan Hasan Can Kaya, herkesin erişebildiği platform YouTube'dan üyelik sistemine sahip EXXEN'e geçince sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini toplamıştı. Fakat zaman içerisinde bu durum da oturdu ve Hasan Can Kaya, Konuşanlar ile milyonları güldürmeye devam etti.

Acun Ilıcalı'yla el sıkışan Hasan Can Kaya, herkesin erişebildiği platform YouTube'dan üyelik sistemine sahip EXXEN'e geçince sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini toplamıştı. Fakat zaman içerisinde bu durum da oturdu ve Hasan Can Kaya, Konuşanlar ile milyonları güldürmeye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olan ünlü komedyene tam olarak da bu soru yöneltildi. "Acun olmasaydı şu anki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı" cümlesine katılıp katılmadığı sorulan Hasan Can Kaya, soruya hem bozuldu hem de fena tiye aldı.

Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olan ünlü komedyene tam olarak da bu soru yöneltildi. "Acun olmasaydı şu anki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı" cümlesine katılıp katılmadığı sorulan Hasan Can Kaya, soruya hem bozuldu hem de fena tiye aldı.

"Pff" diye tepki veren Hasan Can Kaya, "Alakası yok, arkadaşlar ben zaten EXXEN'e geçtiğimde 1 milyon... Arkadaşlar her şey kayıtlı ve tarihler belli eğer minicik kolpa varsa araştırıp bulabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

"Pff" diye tepki veren Hasan Can Kaya, "Alakası yok, arkadaşlar ben zaten EXXEN'e geçtiğimde 1 milyon... Arkadaşlar her şey kayıtlı ve tarihler belli eğer minicik kolpa varsa araştırıp bulabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

"Ben EXXEN'e geçtiğimde 1 milyon 750 bin abonem vardı, izlenmem 19 milyondu. 11-12 milyon normal bölümlerim izleniyordu. Konuktan bağımsız tamamen no name isimlerle aramızda ettiğimiz sohbetlerle oluyordu bu. Ben hatta tam tersi Acun abiye geçtiğimde 30 bin tweet linç yedim. Geçtiğimde Şubat ayında, iki ay sonra 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim" açıklamasında bulunan Hasan Can Kaya, sözlerine;

"Ben EXXEN'e geçtiğimde 1 milyon 750 bin abonem vardı, izlenmem 19 milyondu. 11-12 milyon normal bölümlerim izleniyordu. Konuktan bağımsız tamamen no name isimlerle aramızda ettiğimiz sohbetlerle oluyordu bu. Ben hatta tam tersi Acun abiye geçtiğimde 30 bin tweet linç yedim. Geçtiğimde Şubat ayında, iki ay sonra 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim" açıklamasında bulunan Hasan Can Kaya, sözlerine;

'Özetle söyleyeyim, Acun abiden bağımsız hiçbir sektör güçlüsünün en ufak bir torpili yok üstümde. Dolayısıyla bir vefa borcum yok ama Acun abiyle çok iyi anlaşıyorum ve çok seviyorum. Adam iyi bir insan arkadaşlar, mutlu çalışıyorum birlikte. Dışarıdan gelen teklifleri de bu yüzden reddediyorum, vefa borcum olduğundan değil yani' diyerek devam etti.

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