Başarı EXXEN'le mi Geldi? Hasan Can Kaya, Melis İşiten'in Acun Ilıcalı Sorusunu Fena Tiye Aldı!

'Özetle söyleyeyim, Acun abiden bağımsız hiçbir sektör güçlüsünün en ufak bir torpili yok üstümde. Dolayısıyla bir vefa borcum yok ama Acun abiyle çok iyi anlaşıyorum ve çok seviyorum. Adam iyi bir insan arkadaşlar, mutlu çalışıyorum birlikte. Dışarıdan gelen teklifleri de bu yüzden reddediyorum, vefa borcum olduğundan değil yani' diyerek devam etti.