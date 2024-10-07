Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Biletleri Tükenen Konserlerini İptal Etti: Blok3 Kadın Cinayetlerine Tepkisiyle Tüyleri Diken Diken Etti!

Biletleri Tükenen Konserlerini İptal Etti: Blok3 Kadın Cinayetlerine Tepkisiyle Tüyleri Diken Diken Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 22:59

Kadın cinayetlerine tepkisini tüm biletleri tükenen konserlerini iptal ederek gösteren Blok3'ün anlamlı açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tüylerini diken diken etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4 Ekim'de yaşanan kan dondurucu olay ülkenin gündemini derinden sarstı. Katil Semih Çelik tarafından canice katledilerek hayattan koparılan gencecik kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ülkeyi yasa boğdu.

4 Ekim'de yaşanan kan dondurucu olay ülkenin gündemini derinden sarstı. Katil Semih Çelik tarafından canice katledilerek hayattan koparılan gencecik kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ülkeyi yasa boğdu.

Birçok ünlü ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı daha uygun gördü veya bu konu hakkında konuşmak istemediğini dile getirmeyi seçti...

Birçok ünlü ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı daha uygun gördü veya bu konu hakkında konuşmak istemediğini dile getirmeyi seçti...

Şimdiye dek ünlülerden gelen tepkiler arasında en samimi bulunanı Blok3 oldu. Ünlü rapçi, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı oldukça duygusal ve içten paylaşımla biletleri tükenen iki konserini iptal ettiğini duyurdu.

Şimdiye dek ünlülerden gelen tepkiler arasında en samimi bulunanı Blok3 oldu. Ünlü rapçi, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı oldukça duygusal ve içten paylaşımla biletleri tükenen iki konserini iptal ettiğini duyurdu.

"Bir kadına şarkı yazarak başlayan kariyerimde ülkemde bu tür sapkın olayların yaşanması çok ciddi derecede psikolojimi bozdu" ifadelerini kullanan Blok3, "Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştırmıyorum. Bütün biletler iade edilecektir" dedi.

"Bir kadına şarkı yazarak başlayan kariyerimde ülkemde bu tür sapkın olayların yaşanması çok ciddi derecede psikolojimi bozdu" ifadelerini kullanan Blok3, "Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştırmıyorum. Bütün biletler iade edilecektir" dedi.

Günlerdir aranılan içten, samimi ve olması gereken tepkiyi veren Blok3, sosyal medya kullanıcılarının büyük övgüsünü topladı. 👇

Günlerdir aranılan içten, samimi ve olması gereken tepkiyi veren Blok3, sosyal medya kullanıcılarının büyük övgüsünü topladı. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka__

Sizi artık son ses dinlicem, bir daha ki konseriniz de en ön sıradan 🫶✊️