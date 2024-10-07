Biletleri Tükenen Konserlerini İptal Etti: Blok3 Kadın Cinayetlerine Tepkisiyle Tüyleri Diken Diken Etti!
Biletleri Tükenen Konserlerini İptal Etti: Blok3 Kadın Cinayetlerine Tepkisiyle Tüyleri Diken Diken Etti!
Kadın cinayetlerine tepkisini tüm biletleri tükenen konserlerini iptal ederek gösteren Blok3'ün anlamlı açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tüylerini diken diken etti.
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4 Ekim'de yaşanan kan dondurucu olay ülkenin gündemini derinden sarstı. Katil Semih Çelik tarafından canice katledilerek hayattan koparılan gencecik kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ülkeyi yasa boğdu.
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Birçok ünlü ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı daha uygun gördü veya bu konu hakkında konuşmak istemediğini dile getirmeyi seçti...
Şimdiye dek ünlülerden gelen tepkiler arasında en samimi bulunanı Blok3 oldu. Ünlü rapçi, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı oldukça duygusal ve içten paylaşımla biletleri tükenen iki konserini iptal ettiğini duyurdu.
"Bir kadına şarkı yazarak başlayan kariyerimde ülkemde bu tür sapkın olayların yaşanması çok ciddi derecede psikolojimi bozdu" ifadelerini kullanan Blok3, "Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştırmıyorum. Bütün biletler iade edilecektir" dedi.
Günlerdir aranılan içten, samimi ve olması gereken tepkiyi veren Blok3, sosyal medya kullanıcılarının büyük övgüsünü topladı. 👇
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Sizi artık son ses dinlicem, bir daha ki konseriniz de en ön sıradan 🫶✊️