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Yüzümüz Yok: İbrahim Selim, Yeni Sezonu Kadınların Türkiye'de Yaşadığı Zulme Dikkat Çekerek Duyurdu

Yüzümüz Yok: İbrahim Selim, Yeni Sezonu Kadınların Türkiye'de Yaşadığı Zulme Dikkat Çekerek Duyurdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 18:49

İbrahim Selim, Serbest Vuruş'un yeni sezonunu Türkiye'de kadınların yaşadığı zulme dikkat çektiği bir videoyla duyurdu. Selim'in yaklaşımı ayakta alkışlandı!

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Türkiye'nin gündeminde günlerdir 4 Ekim 2024'te İstanbul, Fatih'te yaşanan korkunç cinayetler var. Fakat hayattan canice koparılan kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ne yazık ki ilk değil, binlerce kadınımızdan sonuncuları sadece.

Türkiye'nin gündeminde günlerdir 4 Ekim 2024'te İstanbul, Fatih'te yaşanan korkunç cinayetler var. Fakat hayattan canice koparılan kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ne yazık ki ilk değil, binlerce kadınımızdan sonuncuları sadece.

Ülkede her gün, her saniye yaşanan kadın cinayetlerine tepkisiz kalmak mümkün değil. Birçok ünlü isim de sesini çıkaranlar arasında yerini çoktan aldı. Bazılarından ise ne ses var ne de seda...

Ülkede her gün, her saniye yaşanan kadın cinayetlerine tepkisiz kalmak mümkün değil. Birçok ünlü isim de sesini çıkaranlar arasında yerini çoktan aldı. Bazılarından ise ne ses var ne de seda...

Geçtiğimiz saatlerde, konuya dair dikkat çekici ve tam da yerinde açıklamalar yapanlardan biri de İbrahim Selim oldu.

Geçtiğimiz saatlerde, konuya dair dikkat çekici ve tam da yerinde açıklamalar yapanlardan biri de İbrahim Selim oldu.

İbrahim Selim, Serbest Vuruş'un yeni sezonunu Türkiye'de kadınların yaşadığı zulme dikkat çektiği, bir miktar da tüyler ürperten bir videoyla duyurdu.

İbrahim Selim, Serbest Vuruş'un yeni sezonunu Türkiye'de kadınların yaşadığı zulme dikkat çektiği, bir miktar da tüyler ürperten bir videoyla duyurdu.

'Ülkemizde güzel şeyler de oluyor demeyeli ne kadar uzun zaman oldu değil mi? Üstelik güzel şeyler deyince gözümüzün önüne gelenler o kadar değişti ki... Ne olursa biz bu cümleyi kurabiliriz artık işin ucu iyice kaçtı. Aslında beklentimiz de oldukça düşük. Son birkaç on yıldır, bu ülkede yaşayan her yaştan kadının herhangi bir saatte istediği kıyafeti giyerek elini kollunu sallaya sallaya A noktasından B noktasına varabilmesi yeterli olacak hepimiz için. Yürüyebilmek ya... Yürüyebilmek! Başıma bir şey gelir korkusu taşımadan, kulaklıkları çıkarmak zorunda kalmadan, arkasında biri var mı diye kontrol etmeden, taksi plakalarını arkadaşlarına yollamadan, iş görüşmesine diye çıkıp aynı şekilde evine dönerek. Başına hiçbir şey gelmeyeceğinden emin olarak. Güvenerek ya... Güvenerek. Olur da başına bir şey gelirse, ülkenin hangi köşesinde olursa olsun suçlu yaptığının cezasını mazeretsiz en ağır şekilde alır, bilerek. Güvenerek. Güvenerek yürüyebildiğinde tüm kadınlar, o zaman kurabiliriz bu cümleyi. O gün gelene, bu cümle kurulana kadar... Serbest Vuruş bitti' sözleri ayakta alkışlandı.

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