Yüzümüz Yok: İbrahim Selim, Yeni Sezonu Kadınların Türkiye'de Yaşadığı Zulme Dikkat Çekerek Duyurdu
Yüzümüz Yok: İbrahim Selim, Yeni Sezonu Kadınların Türkiye'de Yaşadığı Zulme Dikkat Çekerek Duyurdu
İbrahim Selim, Serbest Vuruş'un yeni sezonunu Türkiye'de kadınların yaşadığı zulme dikkat çektiği bir videoyla duyurdu. Selim'in yaklaşımı ayakta alkışlandı!
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Türkiye'nin gündeminde günlerdir 4 Ekim 2024'te İstanbul, Fatih'te yaşanan korkunç cinayetler var. Fakat hayattan canice koparılan kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ne yazık ki ilk değil, binlerce kadınımızdan sonuncuları sadece.
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Ülkede her gün, her saniye yaşanan kadın cinayetlerine tepkisiz kalmak mümkün değil. Birçok ünlü isim de sesini çıkaranlar arasında yerini çoktan aldı. Bazılarından ise ne ses var ne de seda...
Geçtiğimiz saatlerde, konuya dair dikkat çekici ve tam da yerinde açıklamalar yapanlardan biri de İbrahim Selim oldu.
İbrahim Selim, Serbest Vuruş'un yeni sezonunu Türkiye'de kadınların yaşadığı zulme dikkat çektiği, bir miktar da tüyler ürperten bir videoyla duyurdu.
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