Kadın Cinayetlerine Tepki Göstermeyip Doğum Günü Partisini Paylaştığı İçin Linçlenen Danla Bilic'den Açıklama!

Sözlerine, 'Muhtemelen haberi gördüğünüzde hepiniz bir yerlerdeydiniz. Bu konuda travmatiğim, senelerdir süren bir davam oluşu da beni daha çok tetiklediği için iyi hissetmiyorum' diyerek devam eden Bilic, 'Gördüğümden beri neler hissettiğimi size anlatmayacağım bile. Bana bu ithamda bulunanlar, siz kötü kalplisiniz. Bir kadın için yas tutarken bu kadar manyağın olduğu bir ülkede başka bir kadını hedef haline getirme çabanız bile aslında her şeyin cevabı' açıklamasında bulundu.

Ayrıca sözlerini, 'Her toplumsal olayda bugüne kadar yaptığım gibi yine en önde ben dururum, bu konuda da hakkımı siz yedirmem. Umarım hiç böyle şeyler dahi konuşmadığımız kadar güvenli hayatlarımız olur' diyerek bitirdi.