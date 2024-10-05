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Kadın Cinayetlerine Tepki Göstermeyip Doğum Günü Partisini Paylaştığı İçin Linçlenen Danla Bilic'den Açıklama!

Kadın Cinayetlerine Tepki Göstermeyip Doğum Günü Partisini Paylaştığı İçin Linçlenen Danla Bilic'den Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 22:40

Ülkeye gündemini vuran kadın cinayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadığı ve doğum günü partisinden kareler paylaştığı için sosyal medyada linçlenen Danla Bilic'ten açıklama geldi.

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İstanbul Fatih'te 2 genç kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son veren katil Semih Çelik'in kan donduran cinayetleri ülkenin gündemini derinden sarstı.

İstanbul Fatih'te 2 genç kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son veren katil Semih Çelik'in kan donduran cinayetleri ülkenin gündemini derinden sarstı.

Hayattan koparılan 19 yaşındaki iki genç kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ülkeyi yasa boğdu. Birçok ünlü isim de olayların korkunçluğuna tepkisini net bir dille ifade etti.

Hayattan koparılan 19 yaşındaki iki genç kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ülkeyi yasa boğdu. Birçok ünlü isim de olayların korkunçluğuna tepkisini net bir dille ifade etti.

Tepki göstermesi beklenen isimlerin başında bugüne dek her gündemde sesini çıkaran Danla Bilic geliyordu. Olayın yaşandığı gece, arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü partisinden paylaşımlar yapan Danla Bilic, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepki göstermesi beklenen isimlerin başında bugüne dek her gündemde sesini çıkaran Danla Bilic geliyordu. Olayın yaşandığı gece, arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü partisinden paylaşımlar yapan Danla Bilic, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Danla'nın doğum gününü kutladığı anlardan paylaştığı videolar ve kareler X'in gündemine bomba gibi oturdu. Kimileri Danla'yı çok sert ifadelerle eleştirirken, kimileri de haberi olmama ihtimaline odaklanarak, bir başka kadını linçleme fikrine karşı çıktı.

Danla'nın doğum gününü kutladığı anlardan paylaştığı videolar ve kareler X'in gündemine bomba gibi oturdu. Kimileri Danla'yı çok sert ifadelerle eleştirirken, kimileri de haberi olmama ihtimaline odaklanarak, bir başka kadını linçleme fikrine karşı çıktı.

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Sosyal medyada kendisine gelen sert eleştirileri gören Danla Bilic, geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyada kendisine gelen sert eleştirileri gören Danla Bilic, geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"Yazılanları görüyorum ve kabul etmiyorum" diyerek konuya giren Danla Bilic, arkadaşlarının hazırladığı doğum günü partisine katıldığı, elinde telefon felaket haberi beklemediği ve gece 4'te dönene kadar hiçbir şey görmediği için kimseden özür dilemeyeceğini belirtti.

"Yazılanları görüyorum ve kabul etmiyorum" diyerek konuya giren Danla Bilic, arkadaşlarının hazırladığı doğum günü partisine katıldığı, elinde telefon felaket haberi beklemediği ve gece 4'te dönene kadar hiçbir şey görmediği için kimseden özür dilemeyeceğini belirtti.

Sözlerine, 'Muhtemelen haberi gördüğünüzde hepiniz bir yerlerdeydiniz. Bu konuda travmatiğim, senelerdir süren bir davam oluşu da beni daha çok tetiklediği için iyi hissetmiyorum' diyerek devam eden Bilic, 'Gördüğümden beri neler hissettiğimi size anlatmayacağım bile. Bana bu ithamda bulunanlar, siz kötü kalplisiniz. Bir kadın için yas tutarken bu kadar manyağın olduğu bir ülkede başka bir kadını hedef haline getirme çabanız bile aslında her şeyin cevabı' açıklamasında bulundu.

Ayrıca sözlerini, 'Her toplumsal olayda bugüne kadar yaptığım gibi yine en önde ben dururum, bu konuda da hakkımı siz yedirmem. Umarım hiç böyle şeyler dahi konuşmadığımız kadar güvenli hayatlarımız olur' diyerek bitirdi.

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Sinan Şahin

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