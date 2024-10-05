Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Geri Döndü: Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın "Minimalist" Evine Ayan Beyan Gönderme!

Geri Döndü: Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın "Minimalist" Evine Ayan Beyan Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 21:45

Günlerce hatta haftalarca 'Serenay Sarıkaya'ya gönderme mi yapıyor?' sorusunu sordurtan paylaşımlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, eski aşkının evinin kapılarını açmasıyla beraber ayan beyan bir göndermede bulundu...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün evinin kapılarını ilk kez açmıştı.

Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün evinin kapılarını ilk kez açmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

AD Middle East isimli dergi aracılığıyla evinin detaylarını paylaşan Sarıkaya, röportajında "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor – zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu" açıklamasında bulunmuştu.

AD Middle East isimli dergi aracılığıyla evinin detaylarını paylaşan Sarıkaya, röportajında "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor – zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu" açıklamasında bulunmuştu.

Sarıkaya'nın evini tasvir eden her haber sitesi de 'minimalist' ifadesini kullanmıştı.

Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşayan Cem Yılmaz, bir dönem yaptığı paylaşımlarla "Serenay Sarıkaya'ya gönderme" yorumları almış, ortalığı bir güzel karıştırmıştı hatırlarsanız.

Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşayan Cem Yılmaz, bir dönem yaptığı paylaşımlarla "Serenay Sarıkaya'ya gönderme" yorumları almış, ortalığı bir güzel karıştırmıştı hatırlarsanız.

Ünlü komedyen kafa ve ortalık karıştırmaya resmen geri döndü! Sarıkaya'nın ev paylaşımlarının hemen akabinde kulisinden poz paylaşan Yılmaz'ın "minimalist" vurgusu bariz bir gönderme olduğunu doğruladı...

Ünlü komedyen kafa ve ortalık karıştırmaya resmen geri döndü! Sarıkaya'nın ev paylaşımlarının hemen akabinde kulisinden poz paylaşan Yılmaz'ın "minimalist" vurgusu bariz bir gönderme olduğunu doğruladı...

Serenay Sarıkaya'nın evi için atılan magazin başlıkları misali, "Kulisi ile göz doldurdu" yazan Cem Yılmaz, Sarıkaya'nın vurgularını öne çıkararak "Her zaman minimal" ifadesini kullandı. Eski aşkını da fena tiye aldı...

Serenay Sarıkaya'nın evi için atılan magazin başlıkları misali, "Kulisi ile göz doldurdu" yazan Cem Yılmaz, Sarıkaya'nın vurgularını öne çıkararak "Her zaman minimal" ifadesini kullandı. Eski aşkını da fena tiye aldı...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın