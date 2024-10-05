Geri Döndü: Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın "Minimalist" Evine Ayan Beyan Gönderme!
Geri Döndü: Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın "Minimalist" Evine Ayan Beyan Gönderme!
Günlerce hatta haftalarca 'Serenay Sarıkaya'ya gönderme mi yapıyor?' sorusunu sordurtan paylaşımlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, eski aşkının evinin kapılarını açmasıyla beraber ayan beyan bir göndermede bulundu...
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Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün evinin kapılarını ilk kez açmıştı.
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AD Middle East isimli dergi aracılığıyla evinin detaylarını paylaşan Sarıkaya, röportajında "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor – zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu" açıklamasında bulunmuştu.
Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşayan Cem Yılmaz, bir dönem yaptığı paylaşımlarla "Serenay Sarıkaya'ya gönderme" yorumları almış, ortalığı bir güzel karıştırmıştı hatırlarsanız.
Ünlü komedyen kafa ve ortalık karıştırmaya resmen geri döndü! Sarıkaya'nın ev paylaşımlarının hemen akabinde kulisinden poz paylaşan Yılmaz'ın "minimalist" vurgusu bariz bir gönderme olduğunu doğruladı...
Serenay Sarıkaya'nın evi için atılan magazin başlıkları misali, "Kulisi ile göz doldurdu" yazan Cem Yılmaz, Sarıkaya'nın vurgularını öne çıkararak "Her zaman minimal" ifadesini kullandı. Eski aşkını da fena tiye aldı...
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