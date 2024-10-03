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Emoji Sevdası Gına Getirdi: Nazlı Sabancı'nın Kızının İlk İsmi Arzu'yu Asla Tercih Etmemesi Dikkat Çekti!

Emoji Sevdası Gına Getirdi: Nazlı Sabancı'nın Kızının İlk İsmi Arzu'yu Asla Tercih Etmemesi Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 01:27

Arzu Alara'nın 1. yaş doğum gününü kutlamalara doyamayan Nazlı Sabancı, paylaştığı yeni pozlarda minik kızının yüzün yine emoji'lerle kapadı.

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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturarak "sonsuza dek evet" demişti.

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturarak "sonsuza dek evet" demişti.

2023 yılının Ocak ayında ise anne baba olacaklarının haberini almıştık! Çiftimiz, babaanne Arzu Sabancı'nın adını da verdikleri kızları Arzu Alara'ya geçtiğimiz sene 15 Ağustos'ta kavuştu.

2023 yılının Ocak ayında ise anne baba olacaklarının haberini almıştık! Çiftimiz, babaanne Arzu Sabancı'nın adını da verdikleri kızları Arzu Alara'ya geçtiğimiz sene 15 Ağustos'ta kavuştu.

15 Ağustos'tan bu yana da Arzu Alara'nın kutlamaları bitmedi! Şimdiye dek türlü türlü kutlama fotoğrafları paylaşan Nazlı Sabancı maaile partiden yeni kareler yükledi.

15 Ağustos'tan bu yana da Arzu Alara'nın kutlamaları bitmedi! Şimdiye dek türlü türlü kutlama fotoğrafları paylaşan Nazlı Sabancı maaile partiden yeni kareler yükledi.

İlk fotoğrafta her şey tamamdı da kaydırdıkça Arzu Alara'nın hem maaile fotoğraflarda 👇

İlk fotoğrafta her şey tamamdı da kaydırdıkça Arzu Alara'nın hem maaile fotoğraflarda 👇

Hem de anne kız fotoğraflarında yüzünün yine ve yeniden bir emoji'yle kapatılmış olması sosyal medya kullanıcılarına artık gına getirdi...

Hem de anne kız fotoğraflarında yüzünün yine ve yeniden bir emoji'yle kapatılmış olması sosyal medya kullanıcılarına artık gına getirdi...

Bilmeyenler için Nazlı Sabancı, kızı doğduğundan bu yana paylaştığı her fotoğrafta yüzüne Barbie'den tutun her tür şekile emoji'ler koyuyor.

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Bir de isim detayı vardı ki birtakım sorgulamalar yaşattı! Kızlarına babaannenin de adını veren Nazlı Sabancı'nın miniğin ilk ismi Arzu'yu hiçbir kutlamada asla kullanmaması dikkat çekti...🙈

Bir de isim detayı vardı ki birtakım sorgulamalar yaşattı! Kızlarına babaannenin de adını veren Nazlı Sabancı'nın miniğin ilk ismi Arzu'yu hiçbir kutlamada asla kullanmaması dikkat çekti...🙈

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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