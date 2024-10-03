Beklenen "Lan" Düeti Nihayet Geldi: Zeynep Bastık Tüm Övgü ve İltifatları Mabel Matiz'e Kaptırdı!
Beklenen "Lan" Düeti Nihayet Geldi: Zeynep Bastık Tüm Övgü ve İltifatları Mabel Matiz'e Kaptırdı!
Aylardır beklenen 'Lan' düeti nihayet geldi! Meşhur kırmızı akustik koltuğuna geçip sezonu açan Zeynep Bastık, Mabel Matiz'i konuk etti, tüm övgüleri de kaptırdı...
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2024'ün Mart ayında hayatımıza giren, söz ve müziğini Mabel Matiz'in yazdığı, Zeynep Bastık'ın da seslendirdiği "Lan" ortalığı büyük sallamıştı hatırlarsanız.
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O kadar ki kısacık zaman içerisinde Spotify, Youtube ve Apple Music listelerinde zirveye yerleşen şarkı, Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı olarak tarihe geçmişti.
Hal böyle olunca, şarkıyı neden Mabel Matiz'in söylemediği ve ona çok daha yakışacağı yönünde yorumlar dolanmaya başladı. Bir kere de nasip oldu "Lan"ı Mabel Matiz'den canlı dinlemek! Matiz, konserinde izleyicinin yoğun ısrarına dayanamayarak canlı canlı okumuştu verdiği şarkısını.
Geçtiğimiz saatlerde büyük bir sürpriz geldi! Zeynep Bastık, meşhur akustik koltuğuna geçip Mabel Matiz'i konuk etti! Aylardır beklenen "Lan" düeti de nihayet ortama giriş yapmış oldu!
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Sonra da Mabel Matiz nasıl bütün övgüleri toplamış ona bakalım! 👇
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Ulan bastik sen kim mabel'im kim , elbette tüm övgüler ona 💜