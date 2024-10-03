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Kızı Aleyna Tilki'ye "Bu Ülkeye Fazlasın" Yorumunda Bulunan Anne Havva Öztel Topa Tutuldu!

Kızı Aleyna Tilki'ye "Bu Ülkeye Fazlasın" Yorumunda Bulunan Anne Havva Öztel Topa Tutuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 17:32

Kızı Aleyna Tilki'nin hayatında oldukça aktif olan anne Havva Öztel'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!

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Hayatımıza koca pembe ayısıyla ve döneme damgasını vuran "O Sen Olsan Bari" şarkısıyla giren Aleyna Tilki, ilk günden bu yana hem magazin gündeminin hem de müzik piyasasının oldukça ilgisi çeken isimlerden biri haline gelmeyi başardı.

Hayatımıza koca pembe ayısıyla ve döneme damgasını vuran "O Sen Olsan Bari" şarkısıyla giren Aleyna Tilki, ilk günden bu yana hem magazin gündeminin hem de müzik piyasasının oldukça ilgisi çeken isimlerden biri haline gelmeyi başardı.

Özellikle son zamanlarda, şarkılarından çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, zaman zaman annesinin belli başlı konulara müdahil olmasıyla da gündeme oturdu.

Özellikle son zamanlarda, şarkılarından çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, zaman zaman annesinin belli başlı konulara müdahil olmasıyla da gündeme oturdu.

Geçtiğimiz saatlerde de yine anne Havva Öztel'in başrolde olduğu bir tartışma yaşandı sosyal medyada...

Geçtiğimiz saatlerde de yine anne Havva Öztel'in başrolde olduğu bir tartışma yaşandı sosyal medyada...

Kızının "Retrograde" şarkısının klibinden bir kesit paylaşan anne Öztel, "Bu ülkeye fazlasın" yorumunda bulununca ortalık karıştı.

Kızının "Retrograde" şarkısının klibinden bir kesit paylaşan anne Öztel, "Bu ülkeye fazlasın" yorumunda bulununca ortalık karıştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu ifadeye tepkisini yorumlarıyla belirtti.👇

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu ifadeye tepkisini yorumlarıyla belirtti.👇
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İçlerinde birkaçı vardı ki Havva Öztel'in de ilgisini çekti ve cevap vermesine sebep oldu.

İçlerinde birkaçı vardı ki Havva Öztel'in de ilgisini çekti ve cevap vermesine sebep oldu.

Öztel, önce "Güle güle keşke gitseniz madem böyle söylüyorsun" diyen kullanıcıya, "Bu ülkeden sizler gitseniz ülkemiz dünyanın en güzel yeri, sorun siz ve sizin zihniyetizdeki insanlar, ülke değil" cevabını verdi.

Öztel, önce "Güle güle keşke gitseniz madem böyle söylüyorsun" diyen kullanıcıya, "Bu ülkeden sizler gitseniz ülkemiz dünyanın en güzel yeri, sorun siz ve sizin zihniyetizdeki insanlar, ülke değil" cevabını verdi.
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Ardından, ülkeden gelmiş geçmiş kıymetli isimleri sayarak, "Bu cümle sizin 7 ceddinizin boyunu aşar" yorumunda bulunan kullanıcıya da, "Öldükten sonra bildiniz ama kıymetlerini... Sağken değil" açıklamasında bulundu.

Ardından, ülkeden gelmiş geçmiş kıymetli isimleri sayarak, "Bu cümle sizin 7 ceddinizin boyunu aşar" yorumunda bulunan kullanıcıya da, "Öldükten sonra bildiniz ama kıymetlerini... Sağken değil" açıklamasında bulundu.

Ne diyorsunuz? Anne Havva Öztel'in ifadelerinde tepki çekecek bir şey sizce var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

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