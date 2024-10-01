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Cinsiyet Belli Değilmiş: Zeynep ve Volkan Demirel'in Güldüren "Kız mı Erkek mi?" Tartışması!

Cinsiyet Belli Değilmiş: Zeynep ve Volkan Demirel'in Güldüren "Kız mı Erkek mi?" Tartışması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 22:32

Geçtiğimiz saatlerde Leydi Di filminin galasında görüntülenen Volkan ve Zeynep Demirel, üçüncü çocuklarının cinsiyeti hakkında ilk kez konuştu!

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Milyonların favori çifti, yıllardır birbirlerine olan ultra düşkünlükleriyle öne çıkan Volkan ve Zeynep Demirel, şimdilerde hayatlarının yepyeni ve heyecanlı bir döneminde biliyorsunuz...

Milyonların favori çifti, yıllardır birbirlerine olan ultra düşkünlükleriyle öne çıkan Volkan ve Zeynep Demirel, şimdilerde hayatlarının yepyeni ve heyecanlı bir döneminde biliyorsunuz...

2010'dan bu yana, dile kolay 14 yıldır evli olan çiftimiz, Yade ve Yeda'dan sonra üçüncü bebeklerini bekliyorlar!

2010'dan bu yana, dile kolay 14 yıldır evli olan çiftimiz, Yade ve Yeda'dan sonra üçüncü bebeklerini bekliyorlar!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda Volkan Demirel'in "bir oğlum olursa" dileği çok konuşulmuş fakat akabinde üçüncü bebeğin de kız olduğu iddia edilmişti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda Volkan Demirel'in "bir oğlum olursa" dileği çok konuşulmuş fakat akabinde üçüncü bebeğin de kız olduğu iddia edilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Leydi Di filminin galasında görüntülenen Volkan ve Zeynep Demirel, bebeğin cinsiyetiyle ilgili sorulara güldüren cevaplar verdi! Henüz bebeğin kız mı erkek mi olduğunu bilmediklerini söylediler.

Geçtiğimiz saatlerde Leydi Di filminin galasında görüntülenen Volkan ve Zeynep Demirel, bebeğin cinsiyetiyle ilgili sorulara güldüren cevaplar verdi! Henüz bebeğin kız mı erkek mi olduğunu bilmediklerini söylediler.

Volkan Demirel, 'Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. İki kızın var üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir' cevabını verirken, Zeynep Demirel, 'Ben kız istiyorum. Her fırsatta da dile getiriyorum' açıklamasında bulundu. Volkan Demirel de 'benim için istiyor cennetin kapısını aralayalım diye...' diyerek eşine takıldı!

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