Cinsiyet Belli Değilmiş: Zeynep ve Volkan Demirel'in Güldüren "Kız mı Erkek mi?" Tartışması!
Cinsiyet Belli Değilmiş: Zeynep ve Volkan Demirel'in Güldüren "Kız mı Erkek mi?" Tartışması!
Geçtiğimiz saatlerde Leydi Di filminin galasında görüntülenen Volkan ve Zeynep Demirel, üçüncü çocuklarının cinsiyeti hakkında ilk kez konuştu!
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Milyonların favori çifti, yıllardır birbirlerine olan ultra düşkünlükleriyle öne çıkan Volkan ve Zeynep Demirel, şimdilerde hayatlarının yepyeni ve heyecanlı bir döneminde biliyorsunuz...
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2010'dan bu yana, dile kolay 14 yıldır evli olan çiftimiz, Yade ve Yeda'dan sonra üçüncü bebeklerini bekliyorlar!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda Volkan Demirel'in "bir oğlum olursa" dileği çok konuşulmuş fakat akabinde üçüncü bebeğin de kız olduğu iddia edilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Leydi Di filminin galasında görüntülenen Volkan ve Zeynep Demirel, bebeğin cinsiyetiyle ilgili sorulara güldüren cevaplar verdi! Henüz bebeğin kız mı erkek mi olduğunu bilmediklerini söylediler.
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