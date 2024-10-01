Cinsiyet Belli Değilmiş: Zeynep ve Volkan Demirel'in Güldüren "Kız mı Erkek mi?" Tartışması!

Volkan Demirel, 'Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. İki kızın var üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir' cevabını verirken, Zeynep Demirel, 'Ben kız istiyorum. Her fırsatta da dile getiriyorum' açıklamasında bulundu. Volkan Demirel de 'benim için istiyor cennetin kapısını aralayalım diye...' diyerek eşine takıldı!