Yine Kız mı, Yoksa Erkek mi? Volkan ve Zeynep Demirel'in Üçüncü Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu!
Yine Kız mı, Yoksa Erkek mi? Volkan ve Zeynep Demirel'in Üçüncü Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu!
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ve güzeller güzeli eşi Zeynep Demirel şimdilerde üçüncü bebek heyecanı yaşıyorlar. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti oldu!
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Uzun yıllar giydiği Fenerbahçe formasıyla efsaneler yaratıp gönüllere taht kuran eski milli kaleci Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel ikilisi 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Evlilikleri ve aşklarıyla hem magazin hem de spor dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasına giren ünlü çift aile hayatlarıyla da büyük beğeni topluyor.
Yıllar içinde Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarıyla çekirdek ailelerini büyüten Demirel çiftinden sevenlerini mutlu edecek bir iddia gelmişti.
Fit fiziğiyle her daim düşman çatlatan Zeynep Demirel'in bikinisiyle denize girdiği anlarda belirgin karnı hamilelik iddialarını epey arttırmıştı.
Hepimiz "üçüncü çocuk haberi doğru mu?" diye düşünürken ünlü güzelden soru işaretleri silecek bir paylaşım gelmişti.
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Üçüncü hamilelik haberinden sonra kolunda film şerifi dövmesi bulunan Volkan Demirel'in "Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık orayı" sözleri akıllara geldi tabii.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Volkan ve Zeynep Demirel'in üçüncü çocuklarının cinsiyeti belli oldu. İddiaya göre, birkaç ay sonra dünyaya gelecek olan bebeğin cinsiyeti kız!
Henüz iki taraftan da konuyla ilgili bir paylaşım gelmedi. Sizce efsane kaleci, film şeridindeki boşluğa üçüncü kızının fotoğrafını yaptırır mı?
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