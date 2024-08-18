Üçüncü Bebek Haberleri Doğruymuş: Volkan Demirel'in Kıymetlisi Zeynep Demirel'den Karnı Burnunda Pozlar!
Üçüncü Bebek Haberleri Doğruymuş: Volkan Demirel'in Kıymetlisi Zeynep Demirel'den Karnı Burnunda Pozlar!
Geçtiğimiz haftalarda Volkan Demirel'in biricik aşkı Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuğa hamile olduğu iddia edilmişti. O günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Zeynep Sever Demirel, hamile olduğunu karnı burnunda pozlarla doğruladı!
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Herkesin imrenerek baktığı milyonların favori çifti Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, sık sık magazin gündemine oturuyor.
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2010'dan bu yana, dile kolay 14 yıldır evli olan Yade ve Yeda adında iki de kız çocuğu olan çift, geçtiğimiz aylarda ağzımızı yüreğimize getirmişti hatırlarsanız.
Birdenbire ortaya atılan boşanma iddiası herkese küçük bir kalp krizi geçirtecekti ki Volkan Demirel devreye girerek, ortada böyle bir durum olmadığını keskin bir dille yalanladı. Biz de koca bir oh çektik!
Volkan Demirel'in babasını kaybetmesiyle acı bir dönemden geçen aile, en son Zeynep Demirel'in "Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş…" notuyla paylaştığı fotoğrafla "üçüncü bebek yolda mı?" sorusunu akıllara getirmişti.
"Üçüncü bebek" iddiası 11 Temmuz'da atılsa da ne Volkan Demirel'den ne de Zeynep Demirel'den konuya dair hiçbir açıklama gelmemişti. Üstelik Zeynep Sever Demirel, paylaştığı pozlarda o kadar fit gözüküyordu ki iddianın yalan olduğuna kanaat getirmiştik.
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Fakat haber doğru çıktı! Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz saatlerde karnının belirginleştiğini gösteren pozları "Fırında bir şey pişiyor" notuyla paylaştı!🧿 Böylelikle, Yade'nin 10 yıl, Yeda'nın da 7 yıl sonra abla olacağını doğrulamış oldu.
Akıllara da Volkan Demirel'in kızları ve eşinin yüzünün çizili olduğu film şeridi şeklindeki dövme hakkında söyledikleri geldi: “Orada bir kişilik boş yer bıraktık. Belki ileride bir erkek çocuğumuz olur diye düşünerek boş bıraktık. Bakalım, kısmet."
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