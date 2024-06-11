Zeynep Demirel'le Boşanma İddialarını Bir Kez Daha Yalanlayan Volkan Demirel'in Sözleri Dikkat Çekti!

Zeynep Demirel de 'Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik' sözleriyle konuya nokta koymak istemişti.