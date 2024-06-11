Zeynep Demirel'le Boşanma İddialarını Bir Kez Daha Yalanlayan Volkan Demirel'in Sözleri Dikkat Çekti!
Zeynep Demirel'le Boşanma İddialarını Bir Kez Daha Yalanlayan Volkan Demirel'in Sözleri Dikkat Çekti!
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel konuk olduğu bir programda eşi Zeynep Sever Demirel'le boşanacağı iddiaları üzerine konuştu. Unutulmaz file bekçisi aynı zamanda kolundaki aile dövmesindeki sırrı da açıkladı.
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Fenerbahçe'nin efsane olan kalecisi Volkan Demirel 2010 yılında Zeynep Sever Demirel'le nikah masasına oturmuştu.
Gerek aile hayatlarıyla gerekse de birbirlerine olan bağlılıklarıyla magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasına giren çift adeta aşkın sözlükteki karşılığı haline gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde ikilinin hayranlarını bir hayli üzen bir iddia ortaya atılmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti boşanma kararı almıştı.
Herkese "büyük aşk bitti mi?" diye sorduran iddiaların sosyal medyayı kasıp kavurmasının ardından Volkan Demirel'den "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz." paylaşımı gelmişti.
Hatayspor'un eski teknik direktörü Demirel'den her ne kadar yalanlama gelse de kimileri hala bu haberin gerçek olduğunu düşünmeye devam etti
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Dijital bir platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan Volkan Demirel "14. yıldayız Allah'a şükür. Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" ifadeleriyle bir kez daha boşanma iddialarının gerçek dışı olduğunun altını çizdi.
Ayrıca "Kolumda film şeridinde dövmem var." diyen Volkan Demirel'in neden en alttaki kutuyu boş bıraktığı da merak konusu oldu. Demirel o boşluğun sırrını da "Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık orayı" sözleriyle dikkat çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da görelim...
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