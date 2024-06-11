Sular Durulmuyor: Yağmur Çevik Arasındaki İplerin Gerildiği Deniz Akkaya'ya Ateş Püskürdü!
Sular Durulmuyor: Yağmur Çevik Arasındaki İplerin Gerildiği Deniz Akkaya'ya Ateş Püskürdü!
Söylemezsem Olmaz programından Deniz Akkaya hakkında söyledikleri yüzünden 'kovulduğu' iddia edilen Yağmur Çevik söz konusu iddialara sessiz kalmadı. Çevik aynı zamanda kendisini hedef ala Akkaya'ya da cevap verdi.
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Ekranların kaossuz bölümü geçmeyen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da Arto ve Hande Sarıoğlu'yla beraber sunuculuk yapan Yağmur Çevik geçtiğimiz günlerde yapımdan ayrıldığını duyurdu.
Göndermelerle dolu bir açıklama yaparak "kendi isteğiyle" masadan kalktığını açıklayan Çevik hakkında çeşitli iddialar baş gösterdi.
İddiaların en büyüğünün odak noktasında ise son günlerde kızıyla olan sorunları yüzünden magazin gündemine oturan Deniz Akkaya oldu.
Tüm magazin dünyası bu haberle çalkalanırken, Söylemezsem Olmaz'a mesaj atan Akkaya'nın bu hareketi sonra Yağmur Çevik'in canlı yayında söyledikleri dikkat çekmişti.
"Deniz Akkaya'nın önce tedavi görmesi gerek" diyen Çevik ünlü mankeni desteklemediğini de yayın esnasında söylemişti.
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Programdan bir süre Yağmur Çevik'in masadan kalktığını öğrenen Akkaya'dan gelen “O sözleri söylemeyecektin, seni ben kovdurdum” açıklaması da kafa karıştırmıştı.
Bir ayın ardından yeniden YouTube programına geri dönen Yağmur Çevik "İt ürür, kervan yürür…" başlıklı videosuyla iddiaları yanıtsız bırakmayıp Deniz Akkaya'ya da cevap verdi.
“Kızına acımayan bana acır mı? Kızına "Samara" diyen, "kötü tohum" diyen kadın sana bana acır mı?" diyen Çevik "Normal değilsin!.. Bana yapamazsın... Git tedavi ol!" sözleriyle epey dikkat çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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