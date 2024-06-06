Bircan Bali'nin Ortalık Karıştıran "Dilan Polat Serbest" İddiası Sonrası Eltisi Hazal Erdoğan'dan Açıklama
Bircan Bali'nin Ortalık Karıştıran "Dilan Polat Serbest" İddiası Sonrası Eltisi Hazal Erdoğan'dan Açıklama
Bircan Bali'nin canlı yayın anında Dilan Polat'la ilgili ortaya attığı akıl almaz iddialar ortalığı fena karıştırdı. Tutuklu bulunan Dilan Polat'ın iki aydır serbest olduğunu iddia etmesi üzerine devreye müstakbel eltisi Hazal Erdoğan girdi. Gündemin çalkanmasıyla açıklama yapan Erdoğan iddiaları yalanladı.
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Uzun bir aranın ardından yeniden Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programına geri dönen Bircan Bali geldiği ilk bölümle ortalığı darmaduman etti.
Yağmur Çevik'in kendi rızasıyla programdan ayrılmasından sonra koltuğa oturan Bali, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında şoke eden iddialarda bulundu.
Akıl almaz iddialarında Dilan'ın yaklaşık iki aydır serbest ve kendi evi dışında bir evde kaldığını öne sürünce ortalık ayağa kalktı.
İddiaları sonrası soruşturma başlatılan Bircan Bali'nin sözleri sonrası müstakbel eltisi Hazal Erdoğan'dan jet hızıyla yalanlama geldi.
"Çıkan haberlere inanmayın. Öyle bir şey söz konusu değil" diyen Erdoğan, bir kez daha "ilahi adalet" dedi!
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