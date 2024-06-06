Bircan Bali'nin Ortalık Karıştıran "Dilan Polat Serbest" İddiası Sonrası Eltisi Hazal Erdoğan'dan Açıklama

Bircan Bali'nin canlı yayın anında Dilan Polat'la ilgili ortaya attığı akıl almaz iddialar ortalığı fena karıştırdı. Tutuklu bulunan Dilan Polat'ın iki aydır serbest olduğunu iddia etmesi üzerine devreye müstakbel eltisi Hazal Erdoğan girdi. Gündemin çalkanmasıyla açıklama yapan Erdoğan iddiaları yalanladı.