Foşur Foşur Reis Cem Özkök Hangi Ünlülerin Kendisini Evlerine Temizliğe Çağırdığı İtiraf Etti!
Foşur Foşur Reis Cem Özkök Hangi Ünlülerin Kendisini Evlerine Temizliğe Çağırdığı İtiraf Etti!
Tüm dünyayı foşur foşur yıkamaya yemin etmişçesine bulduğu her noktayı temizleyen Cem Özkök katıldığı bir etkinlikte hangi ünlü isimlerin kendisini temizliğe çağırdığını itiraf etti.
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Aranızda sosyal medya kullanıp da Cem Özkök'ün temizlik videolarına denk gelmeyen yoktur eminim ki.
Hayatınızda görebileceğiniz en detaylı temizlik rutinlerine sahip insanlardan bir tane olan Cem Özkök, 'foşur foşur' veya 'lavanta yağı' dediğimizde direkt aklımıza geliyor.
Bulduğu tüm kirli yerleri foşur foşur yıkayan ünlü fenomenin adı da artık "Foşur Foşur Reis" olarak bile anılıyor.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Cem Özkök geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte oldukça ünlü sanatçılarla arasının çok iyi olduğunun altını çizdi.
"'Bana gelsen' diye teklifler alıyorum" diyerek itirafta bulunan Foşur Foşur Reis kendisini temizliğe çağıran ünlüleri de şu şekide sıraladı:
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"Işın Karaca, 'Cem ne olur gel yapamıyorum' diyor."
"Deniz Seki ve Ajda Pekkan da istiyor."
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