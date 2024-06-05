Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"En Stil Sahibi Kim?" Anketinde Edis ve Norm Ender'i Sollayan Haluk Levent'ten Kahkaha Attıran Paylaşım

"En Stil Sahibi Kim?" Anketinde Edis ve Norm Ender'i Sollayan Haluk Levent'ten Kahkaha Attıran Paylaşım

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
05.06.2024 - 16:21

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ELLE Style Awards 2024 ödül töreninde birçok ünlü kırmızı halıda yürüdü. Kombiniyle beğeni toplayan Haluk Levet, 'En stil sahibi kim?' anketinde Edis ve Norm Ender'i geçince doğallık kokan bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Magazin dünyasının gündemine oturan ELLE Style Awards 2024 gecesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede birçok ünlü kombiniyle konuşuldu.

Magazin dünyasının gündemine oturan ELLE Style Awards 2024 gecesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede birçok ünlü kombiniyle konuşuldu.

Elbette kadınların kıyafet seçimlerinin çok daha dikkat çektiği bu gecede pek çok erkek ünlü de adından söz ettirmeyi başardı.

Elbette kadınların kıyafet seçimlerinin çok daha dikkat çektiği bu gecede pek çok erkek ünlü de adından söz ettirmeyi başardı.

Şüphesiz bu isimlerden biri de şarkılarıyla hepimizi coşturan Edis oldu. Salaş bir giyim tarzı tercih eden başarılı popçu dilenciye benzetilince dillere düştü.

Şüphesiz bu isimlerden biri de şarkılarıyla hepimizi coşturan Edis oldu. Salaş bir giyim tarzı tercih eden başarılı popçu dilenciye benzetilince dillere düştü.

Tüm goygoyu da burada vermiştik:

Erkekler arasında stilini konuşturanlar arasında gerek yaptıklarıyla gerek şarkılarıyla gönülleri fetheden Haluk Levent vardı.

Erkekler arasında stilini konuşturanlar arasında gerek yaptıklarıyla gerek şarkılarıyla gönülleri fetheden Haluk Levent vardı.

2. Sayfa tarafından hazırlanan en stil sahibi erkeğin seçildiği anketse sosyal medyada gündem oldu. Anket sonucu ise pek şaşırtmadı.

2. Sayfa tarafından hazırlanan en stil sahibi erkeğin seçildiği anketse sosyal medyada gündem oldu. Anket sonucu ise pek şaşırtmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Norm Ender ve Edis'i açık ara farkla geride bırakan Haluk Levent çıkan sonuca da tepkisiz kalamayıp sosyal medya hesabından samimiyet kokan bir paylaşım yaptı.

Norm Ender ve Edis'i açık ara farkla geride bırakan Haluk Levent çıkan sonuca da tepkisiz kalamayıp sosyal medya hesabından samimiyet kokan bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan Edis ve Norm Ender'i etiketleyen Levent, "“Bi daha etrafımda dolaşmayın ülen” dedim. Yemin ederim şu tipe yüzde 65 oy vermişsiniz üşenmeden. Günüme neşe saçtınız 😁😁" diyerek kahkaha attırdı.

Twitter'dan Edis ve Norm Ender'i etiketleyen Levent, "“Bi daha etrafımda dolaşmayın ülen” dedim. Yemin ederim şu tipe yüzde 65 oy vermişsiniz üşenmeden. Günüme neşe saçtınız 😁😁" diyerek kahkaha attırdı.
twitter.com

Ünlü şarkıcının paylaşımına kayıtsız kalamayan Norm Ender de "Dinleyicilerime sesleniyorum sandıkları terketmeyin, kazanıyoruz..." paylaşımıyla güldürdü.

Ünlü şarkıcının paylaşımına kayıtsız kalamayan Norm Ender de "Dinleyicilerime sesleniyorum sandıkları terketmeyin, kazanıyoruz..." paylaşımıyla güldürdü.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın