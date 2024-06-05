"En Stil Sahibi Kim?" Anketinde Edis ve Norm Ender'i Sollayan Haluk Levent'ten Kahkaha Attıran Paylaşım

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ELLE Style Awards 2024 ödül töreninde birçok ünlü kırmızı halıda yürüdü. Kombiniyle beğeni toplayan Haluk Levet, 'En stil sahibi kim?' anketinde Edis ve Norm Ender'i geçince doğallık kokan bir paylaşım yaptı.