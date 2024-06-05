"En Stil Sahibi Kim?" Anketinde Edis ve Norm Ender'i Sollayan Haluk Levent'ten Kahkaha Attıran Paylaşım
"En Stil Sahibi Kim?" Anketinde Edis ve Norm Ender'i Sollayan Haluk Levent'ten Kahkaha Attıran Paylaşım
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Magazin dünyasının gündemine oturan ELLE Style Awards 2024 gecesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede birçok ünlü kombiniyle konuşuldu.
Elbette kadınların kıyafet seçimlerinin çok daha dikkat çektiği bu gecede pek çok erkek ünlü de adından söz ettirmeyi başardı.
Şüphesiz bu isimlerden biri de şarkılarıyla hepimizi coşturan Edis oldu. Salaş bir giyim tarzı tercih eden başarılı popçu dilenciye benzetilince dillere düştü.
Erkekler arasında stilini konuşturanlar arasında gerek yaptıklarıyla gerek şarkılarıyla gönülleri fetheden Haluk Levent vardı.
2. Sayfa tarafından hazırlanan en stil sahibi erkeğin seçildiği anketse sosyal medyada gündem oldu. Anket sonucu ise pek şaşırtmadı.
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Norm Ender ve Edis'i açık ara farkla geride bırakan Haluk Levent çıkan sonuca da tepkisiz kalamayıp sosyal medya hesabından samimiyet kokan bir paylaşım yaptı.
Twitter'dan Edis ve Norm Ender'i etiketleyen Levent, "“Bi daha etrafımda dolaşmayın ülen” dedim. Yemin ederim şu tipe yüzde 65 oy vermişsiniz üşenmeden. Günüme neşe saçtınız 😁😁" diyerek kahkaha attırdı.
Ünlü şarkıcının paylaşımına kayıtsız kalamayan Norm Ender de "Dinleyicilerime sesleniyorum sandıkları terketmeyin, kazanıyoruz..." paylaşımıyla güldürdü.
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