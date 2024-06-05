Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Kaynanasıyla Olan Samimiyeti Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun bir türlü yüzünü göstermediği sevgilisinin annesiyle karşılıklı kahve içtiği anları paylaştı. Uyumlu fincanlarını göze soka Mika'nın 'Kayınvalidesi' ile olan videosu karşısında yine kelimeler kifayetsiz kaldı.