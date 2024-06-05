Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Kaynanasıyla Olan Samimiyeti Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Kaynanasıyla Olan Samimiyeti Kelimeleri Kifayetsiz Bıraktı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun bir türlü yüzünü göstermediği sevgilisinin annesiyle karşılıklı kahve içtiği anları paylaştı. Uyumlu fincanlarını göze soka Mika'nın 'Kayınvalidesi' ile olan videosu karşısında yine kelimeler kifayetsiz kaldı.
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Bir dönem kendine has tarzı, çılgın dansları, twerk atmaları ve manili cümleleriyle TikTok'ta kısa videolar çeken Mika Can Raun artık bir sosyal medya fenomeni.
Yaptırdığı estetiklerle günden güne bambaşka birine dönüşen Mika Raun, geçtiğimiz aylarda da Tayland'a giderek cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.
Eski halinden eser kalmayan ve cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika sosyal medyadan paylaşmaya doyamadığı aşkı Batu'yla da gündemden düşmüyor.
Mika'nın elini ve ayağını koklayıp öpmelere doyamadığı, bağlılıkları artsın diye birbirlerinin sularına tükürüp içerek ritüeller yaptığı sevgilisiyle gittiği tatil de epey konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde gelinlik denerken paylaşımlar yapan sosyal medya fenomenin videosunu görenlerin "Mika evleniyor" yorumları da ortalığı kırıp geçirmişti.
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Yüzünü türlü türlü yöntemlerle sakladığı sevgilisiyle fotoğraf-video paylaşmaya doyamayan fenomen yine bomba bir paylaşımla çıkageldi.
Mika Raun bu sefer de "Kocam" diye sevdiği aşkı Batu'nun annesiyle bir araya geldi. "Kaynanam da Kaynanam" ve "Gelinim de Gelinim" yazan kupalarla kahve içen ikiliyi görenler küçük çaplı bir şok geçirdi.
Önce Mika'nın "Bardaklarımız şakamığ ya peki 😍🧿" notuyla paylaştığı videoyu izleyelim...
Sonra da sosyal medya kullanıcılarından gelen çeşitli yorumların birkaçını beraber okuyalım!
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