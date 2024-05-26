Mika Raun Sonunda Muradına Ererek Doyamadığı Sevgilisini Kocası Yapıyor: Gerçekten Evlenecek mi?
Mika Raun Sonunda Muradına Ererek Doyamadığı Sevgilisini Kocası Yapıyor: Gerçekten Evlenecek mi?
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, yüzünü bir türlü göstermediği ama aşkından öldüğü sevgilisiyle gelinlik provasına gitti! Yanlış okumadınız... Gelinlik provasındaki hallerini paylaşan Mika'ya sosyal medyada yorum yağdı!
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Yaptırdığı estetikler ve cinsiyet geçişi ile sosyal medyada birkaç yıldır sürekli gündemde olan Mika Raun'u hepimiz tanıyoruz.
Bir diğer yandan sevgilisi Batu ile yaptığı her paylaşım ses getiriyor.
Aşklarını vücutlarına kazıyacak kadar birbirlerini seven ikiliden paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Mika Raun, Instagram hesabı üzerinden gelinlik provası anından videolarını paylaştı! "Koşun Mika evleniyor" dedik...
Mika Raun'un videosunu görenler ise "evleniyor" diye düşünerek yine yorumlarıyla hepimizi güldürüyor...
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