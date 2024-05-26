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Mika Raun Sonunda Muradına Ererek Doyamadığı Sevgilisini Kocası Yapıyor: Gerçekten Evlenecek mi?

Mika Raun Sonunda Muradına Ererek Doyamadığı Sevgilisini Kocası Yapıyor: Gerçekten Evlenecek mi?

Mika Can Raun
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 15:54

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, yüzünü bir türlü göstermediği ama aşkından öldüğü sevgilisiyle gelinlik provasına gitti! Yanlış okumadınız... Gelinlik provasındaki hallerini paylaşan Mika'ya sosyal medyada yorum yağdı!

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Yaptırdığı estetikler ve cinsiyet geçişi ile sosyal medyada birkaç yıldır sürekli gündemde olan Mika Raun'u hepimiz tanıyoruz.

Yaptırdığı estetikler ve cinsiyet geçişi ile sosyal medyada birkaç yıldır sürekli gündemde olan Mika Raun'u hepimiz tanıyoruz.

Eski hallerinden yeni hallerine tüm süreci sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Mika Raun, Instagram'da 1.4 milyon takipçiye sahip. Videolarını ise binlerce kişi izliyor.

Bir diğer yandan sevgilisi Batu ile yaptığı her paylaşım ses getiriyor.

Bir diğer yandan sevgilisi Batu ile yaptığı her paylaşım ses getiriyor.

Bizim akıl sır erdiremediğimiz bir romantizm yaşayan ve 'bu ne?' dedirtecek cinsten videoları olan Mika, Batu'nun yüzünü göstermemekte ısrarcı. Tabii kendisini de anlıyoruz. Aşk hayatı Batu'ya kadar epey bir çetrefilliydi.

Aşklarını vücutlarına kazıyacak kadar birbirlerini seven ikiliden paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Aşklarını vücutlarına kazıyacak kadar birbirlerini seven ikiliden paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Mika sevgilisi namı diğer Batuş'u sürekli 'kocam' diye çağırıyordu. Yaptığı manifestlerden midir nedir bilinmez ama hepimizi şaşırtan bir paylaşımları daha oldu.

Mika Raun, Instagram hesabı üzerinden gelinlik provası anından videolarını paylaştı! "Koşun Mika evleniyor" dedik...

Mika Raun, Instagram hesabı üzerinden gelinlik provası anından videolarını paylaştı! "Koşun Mika evleniyor" dedik...

Gelinlikli gördüğümüz biri için ne düşünebilirsek onu düşündük. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi Muammer Ketenci'nin gelinliklerini denemiş. Evlilik konusunda ise bir açıklama yok.

Mika Raun'un videosunu görenler ise "evleniyor" diye düşünerek yine yorumlarıyla hepimizi güldürüyor...

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