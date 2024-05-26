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Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes Film Festivali'nde Galaya Katılmak İçin 60 Bin Euro Ödemiş!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes Film Festivali'nde Galaya Katılmak İçin 60 Bin Euro Ödemiş!

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 15:03

77. Cannes Film Festivali'nde sayısız ünlü isim gördük. Türk oyuncuların, şarkıcıların ve fenomenlerin akın ettiği festivale katılan isimlerden biri de Hande Erçel'di. Sevgilisi Hakan Sabancı ile Amfar adlı vakfın galasına katılan Erçel'in galada kişi başına ödediği ücret dudak uçuklattı.

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77. Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel rüzgarı esti.

77. Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel rüzgarı esti.

Kırmızı elbisesiyle gördüğümüz Erçel, ardından farklı kombinleriyle de boy gösterdi. Kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından yine eleştirildi.

Derken, geçtiğimiz yıl Cannes'ta birlikte boy gösteren Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu yıl da objektiflere yan yana yakalandı.

Derken, geçtiğimiz yıl Cannes'ta birlikte boy gösteren Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu yıl da objektiflere yan yana yakalandı.

Önceki yıl yine birlikte poz verdikleri Cannes Film Festivali'ne bu yıl da birlikte katılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın oldukça keyifli olması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Birlikte pozları yalnız basında değil, kendi sosyal medya hesaplarında da yer aldı.

Birlikte pozları yalnız basında değil, kendi sosyal medya hesaplarında da yer aldı.

Geçtiğimiz yıl birlikte pozlarını asla yayınlamamışlardı hatırlarsanız. Bu yıl ise oldukça tatlılardı.

Cannes Film Festivali'ndeki Amfar adlı vakfın galasına katılan ikilinin, galaya katılmak için epey bir ücret ödediği iddia edildi!

Cannes Film Festivali'ndeki Amfar adlı vakfın galasına katılan ikilinin, galaya katılmak için epey bir ücret ödediği iddia edildi!

Demi Moore'un ev sahipliği yaptığı galada ünlü konukların kişi başı 60 bin euro ödediği iddia edildi!

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