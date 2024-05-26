Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes Film Festivali'nde Galaya Katılmak İçin 60 Bin Euro Ödemiş!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Cannes Film Festivali'nde Galaya Katılmak İçin 60 Bin Euro Ödemiş!
77. Cannes Film Festivali'nde sayısız ünlü isim gördük. Türk oyuncuların, şarkıcıların ve fenomenlerin akın ettiği festivale katılan isimlerden biri de Hande Erçel'di. Sevgilisi Hakan Sabancı ile Amfar adlı vakfın galasına katılan Erçel'in galada kişi başına ödediği ücret dudak uçuklattı.
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77. Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel rüzgarı esti.
Derken, geçtiğimiz yıl Cannes'ta birlikte boy gösteren Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu yıl da objektiflere yan yana yakalandı.
Birlikte pozları yalnız basında değil, kendi sosyal medya hesaplarında da yer aldı.
Cannes Film Festivali'ndeki Amfar adlı vakfın galasına katılan ikilinin, galaya katılmak için epey bir ücret ödediği iddia edildi!
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