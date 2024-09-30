Sinan Akçıl, Gazze'yi Anıp Hareketli Şarkı Söylemesinden Rahatsız Olan Tuba Ünsal'ı Tanımamazlıktan Geldi!
Sinan Akçıl, Gazze'yi Anıp Hareketli Şarkı Söylemesinden Rahatsız Olan Tuba Ünsal'ı Tanımamazlıktan Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde, TRT'nin yeni dijital platformu 'Tabii''nin tanıtım gecesi gerçekleşti. Tuba Ünsal'ın sunucu olduğu, Sinan Akçıl'ın da sahne aldığı davette, iki isim arasında büyük bir gerilim yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde TRT'nin yeni dijital platformu "Tabii"nin tanıtım gecesi düzenlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonda yayında olacak tüm dizi ve programların oyuncularıyla beraber incelendiği ve tanıtıldığı gece sunuculuğu Tuba Ünsal üstlendi.
Her açıklamasıyla beyin yakarak gündeme oturan şarkıcı Sinan Akçıl da sahne aldı. Akçıl, sahne almadan önce Gazze'yi andığı bir konuşma yaptı ve ardından hareketli şarkılarından birini seslendirdi.
Bu durumun Tuba Ünsal'ı rahatsız ettiği ve ikili arasında bir gerilim yaşandığı da Magazin Burada muhabirlerinin yaptığı röportajlar vesilesiyle ortaya çıktı.
Mikrofon uzatılarak gerginliğin neden çıktığı sorulan Tuba Ünsal, "Orada Gazze için bir yas duruşunda bulunup arkasından göbek atmanın doğru olduğunu düşünmedim. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok" açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinan Akçıl ise oldukça kaba bir tavırla, Tuba Ünsal'ı hayatında hiç duymamış ve tanımıyormuş gibi davranarak konuştu. Akçıl, "Ben böyle bir canlı yayında Gazze'den de bahsetmek istedim. Sunucu kız, kimdi adı bilmiyorum o şey demiş, önce Gazze demiş göbek atmışım. Ben ona Gazze'yi nerede konuşacağımı soracak değilim yani. Tanımıyorum kendisini ama bence saçmalamış" dedi ve etrafındakilere dönerek, "Kimdi sunucu?" diye sordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
yahu bunlar sanatçı değil ki ünlü sanatçı dediğin Mahzuni Şerif Neşet Ertaş gibilerdir.
Tuba ünsalın bi tane bişeyini bilmem, sinan akçilinde bi şarkısını bilmem, bende suçluyum
sonuçta birisi dik duruş sergilemiş ona bakcen.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.