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Wanda Nara, "Günün Nasıl Geçiyor?" Diye Soran Takipçisine Üstsüz Pozla Cevap Verdi!

Wanda Nara, "Günün Nasıl Geçiyor?" Diye Soran Takipçisine Üstsüz Pozla Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 21:22

Icardi'yle sonu ne olacağı bir türlü netleşmeyen fakat her hareketiyle gündeme oturmayı başaran Wanda Nara, takipçisinin 'Bugün kendini nasıl hissediyorsun?' sorusuna üstsüz pozuyla cevap verdi.

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara, aylardır boşanma muhabbetleri yüzünden gündemden düşmüyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara, aylardır boşanma muhabbetleri yüzünden gündemden düşmüyor.

Başından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ve toksikliğin kitabını yazan ikili, bir sürü enteresan hamlenin ardından geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de yeniden bir araya gelmişti.

Başından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ve toksikliğin kitabını yazan ikili, bir sürü enteresan hamlenin ardından geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de yeniden bir araya gelmişti.

Ayrı yaşamaya başlayan aşıkların Icardi, milli ara dolaysıyla ülkesi Arjantin' döndüğünde soluğu Wanda'nın yanında aldığından barışma dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. Wanda'dan jet hızıyla açıklama gelmişti.

Ayrı yaşamaya başlayan aşıkların Icardi, milli ara dolaysıyla ülkesi Arjantin' döndüğünde soluğu Wanda'nın yanında aldığından barışma dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. Wanda'dan jet hızıyla açıklama gelmişti.

Bizi daha birlikte çok göreceksiniz vurgusu yapan Wanda, "Beni ararsa bulur. Icardi, benimle yeniden yaşamak istiyorsa gelebilir. Burada harika bir projem var." demiş Icardi'yi temelli Arjantin'de yaşamaya davet etmişti.

Bizi daha birlikte çok göreceksiniz vurgusu yapan Wanda, "Beni ararsa bulur. Icardi, benimle yeniden yaşamak istiyorsa gelebilir. Burada harika bir projem var." demiş Icardi'yi temelli Arjantin'de yaşamaya davet etmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Icardi Türkiye'ye döndü. Wanda ise Arjantin'de hayatın keyfini sürmeye tam gaz devam etti. Geçtiğimiz saatlerde ise yaptığı bir paylaşımla yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Icardi Türkiye'ye döndü. Wanda ise Arjantin'de hayatın keyfini sürmeye tam gaz devam etti. Geçtiğimiz saatlerde ise yaptığı bir paylaşımla yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
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Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Wanda, bir tanesinin "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Mutlu" notunu düştüğü üstsüz pozuyla cevap vermeyi tercih etti.

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Wanda, bir tanesinin "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Mutlu" notunu düştüğü üstsüz pozuyla cevap vermeyi tercih etti.

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Irispi wanda

gamzeeee

🤮🤮🤮🤮

Derya

tamam kadının günü üstsüz geçiyormuş işte devam.😀