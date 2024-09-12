Arjantin'e Çağırdı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Aklını Karıştıracak Açıklama

Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra Arjantin'e yerleşen Wanda Nara, yıldız golcüyü resmen Arjantin'e davet etti. Televizyon programına konuk olan Nara, burada bir projesinin olduğunu ifade ederken Icardi ile de yeniden birlikte yaşayabileceğini söyedi.