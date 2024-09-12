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Arjantin'e Çağırdı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Aklını Karıştıracak Açıklama

Arjantin'e Çağırdı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Aklını Karıştıracak Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 12:19

Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra Arjantin'e yerleşen Wanda Nara, yıldız golcüyü resmen Arjantin'e davet etti. Televizyon programına konuk olan Nara, burada bir projesinin olduğunu ifade ederken Icardi ile de yeniden birlikte yaşayabileceğini söyedi.

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Süper Lig'de oynanan son Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sahalardan en az bir ay uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardı, milli ara dolaysıyla ülkesi Arjantin'e dönmüştü.

Süper Lig'de oynanan son Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sahalardan en az bir ay uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardı, milli ara dolaysıyla ülkesi Arjantin'e dönmüştü.

Yıldız forvet, burada geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırdığını açıklayan Wanda Nara ile yeniden bir araya gelmişti.

Yıldız forvet, burada geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandırdığını açıklayan Wanda Nara ile yeniden bir araya gelmişti.

Buluşma, barışma dedikodularını artırırken Nara'dan açıklama geldi.

Buluşma, barışma dedikodularını artırırken Nara'dan açıklama geldi.

Televizyon programında konuşan model, ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Gerçek şu ki; kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz.

Televizyon programında konuşan model, ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Gerçek şu ki; kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz.

Beni ve onu bin kez daha bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur.

Beni ve onu bin kez daha bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur.
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Icardi, benimle yeniden yaşamak istiyorsa gelebilir. Burada harika bir projem var."

Icardi, benimle yeniden yaşamak istiyorsa gelebilir. Burada harika bir projem var."
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