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Arda Güler EA FC Kartındaki Şut Reytingini Öğrenince Hayal Kırıklığına Uğradı!

Arda Güler EA FC Kartındaki Şut Reytingini Öğrenince Hayal Kırıklığına Uğradı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 08:51

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EA FC'deki şut puanını oldukça düşük buldu. Genç yetenek, reytingini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Takım arkadaşı Vazquez de kendisini destek çıktı.

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Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana herkeste büyük merak uyandıran Arda Güler, takım arkadaşları Vazquez ve Endrick ile eğlenceli bir etkinliğe katıldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana herkeste büyük merak uyandıran Arda Güler, takım arkadaşları Vazquez ve Endrick ile eğlenceli bir etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, futbolculardan EA FC kartlarındaki puanlarını tahmin etmeleri istendi.

Etkinlikte, futbolculardan EA FC kartlarındaki puanlarını tahmin etmeleri istendi.

Şut yeteneğine ne kadar puan verilmesi gerektiği sorulduğunda Güler, "6 şut 6 gol" diyerek 85 cevabını verdi.

Şut yeteneğine ne kadar puan verilmesi gerektiği sorulduğunda Güler, "6 şut 6 gol" diyerek 85 cevabını verdi.

Ancak EA FC, Güler’in şut özelliğine 73 puan vermişti. Bunu öğrendikten sonra Arda, çok şaşırdı. Vazquez de "Seni oynarken izlememişler." dedi.

Ancak EA FC, Güler’in şut özelliğine 73 puan vermişti. Bunu öğrendikten sonra Arda, çok şaşırdı. Vazquez de "Seni oynarken izlememişler." dedi.

İşte o anlar 👇

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