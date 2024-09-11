Galatasaray'da Mali Kriz İddiası: Vergi Ödenmediği İçin Bir Futbolcunun Hesaplarına Bloke Koyulmuş!

Osimhen ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da mali kriz yaşandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda, maaş bütçesinin çok yüksek bir noktaya çıktığını belirtilirken bir futbolcunun da hesabına vergi dairesi tarafından bloke koyulduğu aktarıldı.