Galatasaray'da Mali Kriz İddiası: Vergi Ödenmediği İçin Bir Futbolcunun Hesaplarına Bloke Koyulmuş!
Galatasaray'da Mali Kriz İddiası: Vergi Ödenmediği İçin Bir Futbolcunun Hesaplarına Bloke Koyulmuş!
Osimhen ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da mali kriz yaşandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda, maaş bütçesinin çok yüksek bir noktaya çıktığını belirtilirken bir futbolcunun da hesabına vergi dairesi tarafından bloke koyulduğu aktarıldı.
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Karaborsa bilet satışına yönelik söylemlerin devam ettiği Galatasaray'a dair çok konuşulacak bir açıklama geldi.
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Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığı ile bilinen gazeteci Haluk Yürekli, kulüpte yaşanan sorunları dile getirdi.
Yürekli, geçen senenin şampiyonluk primlerinin hala yatırılmadığını, bir oyuncunun da vergisi ödenmediği için futbolcunun hesabına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu iddia etti 👇
"Şampiyon oluyorsun, primini hala ödemiyorsun. Prim için Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayı beklemişler. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış."
Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."
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