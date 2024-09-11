Ayrılık Şaşırtmıştı: Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Neden Sattığı Ortaya Çıktı!
Ayrılık Şaşırtmıştı: Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Neden Sattığı Ortaya Çıktı!
Galatasaray'ın 13 Eylül'de noktalanacak transfer döneminin bitimine saatler kala, nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenirken planların düşünüldüğü gibi gerçekleşmediği ifade edildi.
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Kerem Aktürkoğlu'nun ay-yıldızlı formayla İzlanda karşısında hat-trick yapması sonrası gözler Galatasaray yönetimine çevrilmişti.
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25 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euroya satılması ve satışın da zamanlaması eleştirilere yol açmıştı.
Ayrılığa neden izin verildiği belli oldu. Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu, yönetimi eleştirerek şunları söyledi:
"Kerem'in satılma nedeni Arias'ı Kerem'in parasına alabileceklerini sanıp alamamaları..."
"Yani 'YOK YERE' satıldı bu çocuk. Kerem için iyi oldu ayrı ama bozuk para gibi harcama nedenini de bilin de transfer garabetini görün."
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Karakullukçu'nun paylaşımı 👇
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