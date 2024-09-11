Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ayrılık Şaşırtmıştı: Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Neden Sattığı Ortaya Çıktı!

Ayrılık Şaşırtmıştı: Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Neden Sattığı Ortaya Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 09:31

Galatasaray'ın 13 Eylül'de noktalanacak transfer döneminin bitimine saatler kala, nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenirken planların düşünüldüğü gibi gerçekleşmediği ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kerem Aktürkoğlu'nun ay-yıldızlı formayla İzlanda karşısında hat-trick yapması sonrası gözler Galatasaray yönetimine çevrilmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun ay-yıldızlı formayla İzlanda karşısında hat-trick yapması sonrası gözler Galatasaray yönetimine çevrilmişti.

25 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euroya satılması ve satışın da zamanlaması eleştirilere yol açmıştı.

25 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euroya satılması ve satışın da zamanlaması eleştirilere yol açmıştı.

Ayrılığa neden izin verildiği belli oldu. Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu, yönetimi eleştirerek şunları söyledi:

Ayrılığa neden izin verildiği belli oldu. Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu, yönetimi eleştirerek şunları söyledi:

"Kerem'in satılma nedeni Arias'ı Kerem'in parasına alabileceklerini sanıp alamamaları..."

"Kerem'in satılma nedeni Arias'ı Kerem'in parasına alabileceklerini sanıp alamamaları..."

"Yani 'YOK YERE' satıldı bu çocuk. Kerem için iyi oldu ayrı ama bozuk para gibi harcama nedenini de bilin de transfer garabetini görün."

"Yani 'YOK YERE' satıldı bu çocuk. Kerem için iyi oldu ayrı ama bozuk para gibi harcama nedenini de bilin de transfer garabetini görün."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karakullukçu'nun paylaşımı 👇

Karakullukçu'nun paylaşımı 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın